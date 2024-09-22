الأحد 22 سبتمبر 2024
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الصحة تقدم 15 ألف خدمة في طب نفس المسنين تزامنًا مع اليوم العالمي للتوعية بألزهايمر

مرض ألزهايمر
مرض ألزهايمر
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تقديم 15 ألفا و227 خدمة طبية من خلال العيادات الخارجية لطب نفس المسنين بمستشفيات ومراكز الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والتي يبلغ عددها 24 مركزا ومستشفى، على مستوى محافظات الجمهورية.

اليوم العالمي للتوعية بمرض ألزهايمر

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، نظمت يومًا علميا للتوعية بمرض ألزهايمر، بالتعاون مع جمعية «ألزهايمر مصر»، وبالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمرض، في 21 سبتمبر من كل عام، وذلك بمقر  أكاديمية الأمير فاطمة للتعليم الطبي المهني.

الصحة: إنارة 24 مستشفى ومركز للصحة النفسية تزامنًا مع اليوم العالمي للتوعية بمرض ألزهايمر

وأضاف «عبدالغفار» أنه في إطار جهود الوزارة لتحسين جودة الحياة الصحية لكبار السن، يجري العمل على تجهيز مستشفى خاص بطب نفس المسنين في المدينة الطبية بمدينة العلمين الجديدة، بسعة سريرية تصل إلى 120 سريرا.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة منن عبدالمقصود، أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، إلى أن فعاليات اليوم العلمي، تناولت أهمية رفع الوعي بمرض ألزهايمر، وكيفية تقليل خطر الإصابة بالمرض وطرق الوقاية منه، ومناقشة دور مقدم الرعاية في حياة المريض، كما تضمن اليوم التعريف بأحدث الأساليب العلاجية لمرض ألزهايمر.

وأضافت الدكتورة منن عبدالمقصود، أن إدارة طب نفس المسنين بالأمانة العامة للصحة النفسية، تقدم العديد من الأنشطة والدورات لتدريب الأطباء والأخصائيين النفسيين، والاجتماعيين والتمريض، القائمين على رعاية المرضى من كبار السن بأقسام المسنين والمسنات، لرفع كفاءة الخدمة المقدمة.

وقالت الدكتورة منن عبدالمقصود، إنه تم تدريب 26  طبيبا، و25 من التمريض والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين من مقدمي الرعاية لكبار السن بـ 14 مستشفيات تابعين للأمانة العامة للصحة النفسية شملت (مستشفى العباسية، ومستشفى العزازي، ومستشفى بنها، ومستشفى شبين الكوم، ومستشفى طنطا، ومستشفى حلوان، ومستشفى بورسعيد، ومستشفى المطار، ومستشفى بني سويف، ومستشفى سوهاج، ومستشفى الخانكة، ومستشفى أسيوط، ومستشفى المعمورة، ومستشفى شبراقاص).

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يذكر أن وزارة الصحة والسكان، أنارة 24 مستشفى ومركز للصحة النفسية، تزامنًا مع اليوم العالمي للتوعية بمرض ألزهايمر.

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