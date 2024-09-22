الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس خلال الأسبوع الجاري ومناطق سقوط الأمطار

حالة الطقس، كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء فصل الصيف وبدء الخريف.

كتل هوائية قادمة من أوروبا

وقالت خلال تصريحات تليفزيونية بالقناة الأولى: إن هناك تغيرا في مصادر الكتل الهوائية التي تؤثر على طقس البلاد لتصبح كتل هوائية شمالية قادمة من جنوب غرب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط مع امتداد مرتفع العروض الوسطى.

منخفض جوي يؤثر على طقس البلاد

ولفتت إلى تأثر طقس البلاد بامتداد منخفض جوي يعمل على تكون السحب المنخفضة والمتوسطة التي تحجب جزءًا من أشعة الشمس وبالتالي سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة بمعدل من 4 إلى 6 درجات مئوية بعد تسجيل العظمى على القاهرة الكبرى أمس 34 درجة مئوية.

درجات الحرارة الفترة المقبلة

وأشارت إلى أن الأجواء الأيام المقبلة فترة النهار ستكون حارة خلال فترة النهار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد وشديدة الحرارة على جنوب سيناء والصعيد، وانخفاض ملموس في قيم درجات الحرارة خلال فترات الليل والصباح الباكر مع وجود نشاط للرياح التي تصل الي 35 كم/الساعة.

وتابعت: على مدار الأسبوع الجاري ستكون درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية ما بين 32 إلى 33 درجة مئوية، لافتة إلى سقوط أمطار خفيفة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط.

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