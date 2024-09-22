هل مستشفيات أسوان تمتلئ بالمرضى المصابين بنزلات معوية؟ الصحة تجيب

أعلن الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة عن آخر تطورات الوضع الصحي في محافظة أسوان بعد زيادة حالات الإصابة بالنزلات المعوية الأيام الأخيرة.

الإصابات ليست في كل قرى محافظة أسوان

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار أن الإصابات ليست في كل قرى محافظة أسوان بل في قرية أبو الريش وقرية أخرى قريبة منها، مشيرا إلى أنه منذ يوم 11 سبتمبر 2024 رصد الطب الوقائي بالوزارة زيادة معدلات الإبلاغ والتردد على المستشفيات بإصابات عليها أعراض القيء والغثيان والإسهال.

التأكد من سلامة المياه بأخذ عينات من 103 محطة شرب في أسوان

وأكد أن وزارة الصحة عملت فى 3 محاور أولها التأكد من سلامة المياه بأخذ عينات من 103 محطات شرب في أسوان، وأكدت نتيجة التحاليل عدم وجود تغير ميكروبيولوجي أو كيميائي، فيما تم سحب عينات من المياه في منازل المصابين، والمحور الثاني التوجه للمستشفيات للتأكد من معدلات التردد وتلقي العلاج.

مستشفيات محافظة أسوان ممتلئة بالمرضى

وأشار إلى أنه تم المرور على الباعة الجائلين وأماكن تقديم الطعام في القري المكتشف بها الإصابات كما تم المرور على 163 منزلا والاطمئنان على الوضع الصحي بها

ونفي ما تردد بأن مستشفيات محافظة أسوان ممتلئة بالمرضى بسبب النزلات المعوية لافتا إلى أن نسب الأشغال في المستشفيات الأربعة التى استقبلت مصابين بنزلات معوية لم تزيد اكثر من ١٥% فقط من معدلات الأشغال الطبيعي لها.

مراجعة سجلات المستشفيات التي ترددت عليها الحالات المرضية

وكانت وزارة الصحة والسكان أصدرت بيانا بشأن ما تم رصده من تردد حالات مصابة بأعراض نزلات معوية “إسهال- غثيان -قيء” على مستشفيات محافظة أسوان.

وجه الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان بإرسال فريق مركزي من قطاع الطب الوقائي إلى المحافظة.

وتشير الدلائل الاولية التي رصدها الفريق إلى الحقائق التالية:

- بمراجعة سجلات المستشفيات التي ترددت عليها الحالات المرضية (المسلة، الصداقة، أسوان الجامعي، دارو المركزي ) تلاحظ أنه حتى مساء يوم 18 /9/ 2024 تردد عدد من المرضى على المستشفيات مصابة بأعراض نزلات معوية إسهال- غثيان -قيء تم حجز عدد 63 منهم في المستشفيات، ولم تستدعِ حالة بقية المرضى الصحية الحجز بالمستشفيات وتم إعطاؤهم العلاج المناسب والتوصية الطبية باستكمال العلاج بالمنزل.

خروج 16 حالة بعد تحسن حالتهم الصحية

- تم خروج 16 حالة بعد تحسن حالتهم الصحية وما تزال بقية الحالات تتلقى العلاج بالمستشفيات.

- لا يظهر حتى الآن وجود ارتباط وبائي لجميع الحالات حيث إن غالبية الحالات من منطقتين أبو الريش بحري ودراو ولكل منهم محطة مياه منفصلة.

- أثبت فحص عينات طرد المحطة الأولى (بحري) مطابقتها للمواصفات القياسية في العينة التي تم سحبها حاليا وخلال آخر ثلاثة أشهر والثانية عدم وجود أي تغير ميكروبيولوجي أو كيميائي.