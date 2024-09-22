بعد ظهور متحور جديد لكورونا، الصحة توجه نصيحة للمواطنين
متحور كورونا الجديد، قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، إن الخريف والشتاء فترة نشاط للفيروسات التنفسية ومتحورات كورونا.
رسالة من الصحة بشأن متحور كورونا الجديد
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: لا داعي للقلق والهلع بعد ظهور متحور جديد لكورونا.
خطورة متحور كورونا الجديد
ولفت إلى أن ألمانيا شهدت ظهور المتحور الجديد لكورونا ولكن نطمئن المواطنين بأنه على الرغم من قدرة المتحور الجديد على الانتشار لكن لا يوجد زيادة في شدة الأعراض لا سيما المتعلقة بالفشل التنفسي ومعدلات الوفيات أصبحت تقارب الصفر مع بروتوكولات العلاج الجديدة.
نصيحة من الصحة بشأن تطعيم الإنفلونزا
وتابع: ننصح بالحصول على تطعيم الإنفلونزا الموسمية، لا سيما الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن مع بداية أكتوبر المقبل، للحصول على مناعة داخلية قبل التغيرات الجوية
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