أخبار الفن اليوم: الشركة المنتجة لـ"أوراق التاروت" تؤكد عرض الفيلم في موعده.. كريم الحسيني يعلن اعتزاله الفن.. وتكريم سيد رجب ومحمد سلام بالكاثوليكي للسينما

شهدت الساحة الفنية اليوم الأحد الموافق 22 سبتمبر الجاري، العديد من الأحداث والأخبار المهمة، والتي نرصد أبرزها كالتالي:

وقعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بروتوكول تعاون مع الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، ونقابة المهن التمثيلية لإنتاج مجموعة من الأعمال التاريخية والدينية، وتطبيق آلية للاستفادة من الفنانين الذين لم يحظوا بفرص للمشاركة في أعمال خلال السنوات الماضية، لإشراكهم في أعمال درامية، تلفزيونية وإذاعية.

ينافس فيلم رفعت عيني للسما من إخراج ندى رياض وأيمن الأمير، في مهرجان شيكاغو السينمائي بأمريكا في دورته الـ٦٠، الذي يعد من أقدم وأكبر المهرجانات وتقام فعالياته في شهر أكتوبر المقبل.

كما يشارك فيلم “رفعت عيني للسما” في المسابقة الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة المقرر إقامتها في الفترة ما بين 24 أكتوبر لـ 1 نوفمبر 2024.

أصدرت الشركة المنتجة لفيلم أوراق التاروت، بيانًا رسميًا تنفي فيه ما تم تداوله خلال الأيام الماضية، من تأجيل عرض العمل، لأسباب مختلفة.

وأكدت الشركة في بيانها أن الفيلم يسير وفق الجدول الزمني المحدد، ومن المقرر عرضه في دور السينما ليلة رأس السنة دون أي تأجيل.

ينظم المركز الكاثوليكي للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال، مسابقة للأفلام القصيرة تحت عنوان "الفن من أجل الحياة" و"مهرجان جيلنا"، والمقرر انطلاقها في الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر المقبل.

ويشهد الافتتاح تكريم رموز الفن منهم، المخرج عمر عبد العزيز، الفنان سيد رجب، الفنان محمد سلاّم، الفنانة مريم الجندي، والفنانة ميران عبد الوارث، والمصور الصحفي عادل مبارز، والباحث وأرشيفجي السينما المصرية مكرم سلامة.

أعلن الفنان كريم الحسيني، اعتزاله الفن نهائيًا، وذلك بسبب عدم توافر فرص العمل فى الوسط الفني.

وكتب كريم الحسيني على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “أنا قررت اعتزل ما يؤذيني، قررت اعتزل السعي في الوسط الفني الجميل لأنني فعلًا فنان انتمي إلى زمن الفن الجميل الأبيض والأسود وماسبيرو زمان، وقررت أن أعتزل السعي في دراما رمضان لأنني ولله الحمد تقاعدت عن العمل منذ عام 2021 حيث آخر مسلسل شاركت فيه كان (إللي مالوش كبير)، ومن وقتها وانا أحاول أن أسعى بكل طاقتي وجهدي وإيمانى ويقيني بأنها ستأتي ولكنها لن تأتي بعد”.

كشف الفنان الإماراتي حسين الجسمي عن عمل غنائي يهديه قريبا إلى الشعب السعودي احتفالا باليوم الوطني الـ 94 للمملكة.

وكتب الجسمي في تدوينة له عبر حسابه على منصة X: “رأس السعودي لغير الله ما قد حَنا.. قريبا.. اليوم الوطني السعودي”.

انتهت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي مؤخرا، من مشاهد تصوير فيلمها الجديد “ولاد المحظوظة”، استعدادا لعرضه خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء أزمتها مع نقابتي المهن التمثيلية والموسيقية.

أصدر الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، قرارًا بانتداب الفنان تامر عبد المنعم، للعمل رئيسًا للإدارة المركزية للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، بقطاع المسرح.

والتقى وزير الثقافة بالمخرج خالد جلال رئيس قطاع المسرح، والفنان تامر عبد المنعم، لمناقشة أبرز التكليفات الموكلة إلى البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية خلال الفترة المقبلة.

علقت زوجة المطرب إسماعيل الليثي بعد وفاة ابنها مساء أمس إثر سقوطه من الدور الـ 10، من خلال صفحتها الرسمية على موقع الفيديوهات القصيرة “تيك توك”.

ونشرت والدة رضا إسماعيل صورة لزوجها مع صغيرها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “تيك توك" تكشف عن موعد ومكان العزاء، فكتبت: “العزاء فى ميدان الترول امبابة شارع المحطة مستنياكم، انا لله وانا اليه راجعون.. ربنا يرحمك يا حبيبي وجعت قلبنا كلنا ياحبيبي يابني، يارب برد ناري”

أثار استخدام بعض نجوم الفن لـ الذكاء الاصطناعي لاستنساخ أصواتهم جدلا في الأوساط الفنية.

وكان الفنان حميد الشاعري أعلن عبر بودكاست حوارات مع عباس أنه قام بتسجيل بصمة صوته لتستخدمها شركات الذكاء الاصطناعي بعد وفاته، موضحًا أهمية الذكاء الاصطناعي، قائلًا: 'إذا أراد الله أن يذكرنا، سيكون من الرائع أن تسمع أغنية جديدة بصوتي'.