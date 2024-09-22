الأحد 22 سبتمبر 2024
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ثقافة وفنون

تامر عبد المنعم رئيسًا للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية

وزير الثقافة والمخرج
وزير الثقافة والمخرج خالد جلال والفنان تامر عبد المنعم، فيتو

أصدر الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، قرارًا بانتداب الفنان تامر عبد المنعم، للعمل رئيسًا للإدارة المركزية للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، بقطاع المسرح.

والتقى وزير الثقافة بالمخرج خالد جلال رئيس قطاع المسرح، والفنان تامر عبد المنعم، لمناقشة أبرز التكليفات الموكلة إلى البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية خلال الفترة المقبلة.

وأكد وزير الثقافة أهمية دور البيت الفني كأحد الروافد الثقافية والفنية الرئيسية بوزارة الثقافة، مشيرًا إلى أنه يضم العديد من الفرص والتحديات التي تتطلب وضع ضوابط محددة قابلة للتطبيق لضمان تطويره وعودته إلى دوره كمنارة ثقافية وفنية هامة.

الفنان تامر عبد المنعم

الفنان تامر عبد المنعم، من مواليد القاهرة في أكتوبر 1976، ممثل ومذيع وكاتب سيناريو ومنتج مصري، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة السينما، تخرج في المعهد العالي للسينما قسم السيناريو 1999م، تولى العديد من المناصب بوزارة الثقافة: تولى رئاسة الإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، وعمل مديرًا لقصر ثقافة السينما منذ يناير 2006 حتى يونيه 2011، ثم من مارس 2019 إلى الآن، أسس ورأس تحرير مجلة متخصصة في السينما تصدر عن وزارة الثقافة المصرية من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة تحت اسم "أبيض وأسود"، وهي مجلة فصلية صدر العدد الأول منها في فبراير 2008 حتى أكتوبر 2011، ثم أعادها للنشر بعد توقفها سنوات منذ يناير 2022، كما عمل مستشارًا لرئيس هيئة قصور الثقافة في 2018، وتم تعيينه مديرًا عامًا للادارة العامة للثقافة السينمائية بوزارة الثقافة في أكتوبر 2021، أسس مشروع "سينما الشعب" منذ مايو 2022، في كل محافظات مصر.

وعلى المستوى الفني، شارك الفنان تامر عبد المنعم في العديد من الأعمال السينمائية والمسرحية والتليفزيونية والإذاعية، وحصد من خلالها العديد من الجوائز، ففاز بجائزة أفضل سيناريو عن فيلم أمير الظلام عام 2001 من مؤسسة دار التحرير، فاز بجائزة أفضل سيناريو عن مسلسل المرافعة عام 2014 بمونديال الإذاعة والتليفزيون، فاز بجائزة أفضل ممثل دور ثان عن مسلسل "الدم والنار" بمهرجان الإذاعة والتليفزيون عام 2004.

 

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