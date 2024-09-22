تكريم سيد رجب ومحمد سلام في افتتاح "الفن من أجل الحياة" بالمركز الكاثوليكي للسينما

ينظم المركز الكاثوليكي للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال، مسابقة للأفلام القصيرة تحت عنوان "الفن من أجل الحياة" و"مهرجان جيلنا"، والمقرر انطلاقها في الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر المقبل.

تكريم سيد رجب ومحمد سلام وعمر عبد العزيز

ويشهد الافتتاح تكريم رموز الفن منهم، المخرج عمر عبد العزيز، الفنان سيد رجب، الفنان محمد سلاّم، الفنانة مريم الجندي، والفنانة ميران عبد الوارث، والمصور الصحفي عادل مبارز، والباحث وأرشيفجي السينما المصرية مكرم سلامة.

ويقام الافتتاح بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان، والذى يشهد أيضا بجانب التكريم، بعض العروض للأفلام المشاركة، ومعرض فني للصور الفوتوغرافية، كما سيكون هناك محاضرات متخصصة في التصوير الفوتوغرافي والإخراج السينمائي على مدار يومي 2 - 3 أكتوبر 2024.

مسابقة الأفلام القصيرة

وتشكّلت لجنة المشاهدة والاختيار من: الأب بطرس دانيال مدير المركز الكاثوليكي المصري للسينما، ورفيق چورچ، وميشيل ماهر المدير الفني للمسابقة، والمهندس مجدي سامي المنسق العام للمسابقة.

وتقدّم للاشتراك بالمسابقة 119 فيلمًا قصيرًا ما بين روائي أو تسجيلي أو رسوم متحركة، تمّ اختيار 23 فيلمًا منها للتصفيات النهائية والعرض على لجنة التحكيم، التي تشكّلت برئاسة الدكتورة غادة جُبَّارة رئيس أكاديمية الفنون وبعضوية كل من: الدكتور حسين بكر مدير المركز القومي للسينما وأستاذ التصوير بمعهد السينما، والمخرج أكرم فريد مدرس الإخراج بالمعهد العالي للسينما، والفنانة سماح السعيد مدرس التمثيل بمعهد الفنون المسرحية، والفنان حمزة العِيَّلي.

أما في مسابقة التصوير الفوتوغرافي، فقد تقدّم للاشتراك بالمسابقة 49 مصورًا، اختارت لجنة المشاهدة منهم 21 مصورًا، لعرض صورهم على لجنة التحكيم، التي تشكّلت برئاسة أ.د. وائل عناني عميد كلية العلوم السينمائية والمسرحية بجامعة بدر، وعضوية كل من: الدكتور هشام مرعي مدرس الفوتوغرافيا والسينما والتلفزيون بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، الدكتور أسماء فتحي المدرس بالقسم نفسه، الدكتور أيمن أبو المكارم مدير التصوير ومصمم الإضاءة والأستاذ بجامعة بدر.

أما حفل الختام وإعلان الفائزين بالجوائز المالية ودروع المسابقة، فسيتم الإعلان عنهم خلال حفل الختام، والذي سيقام يوم السبت 5 أكتوبر 2024.