كريم الحسيني يعلن اعتزاله الفن ويفتح النار على محمد رمضان وأحمد العوضي

أعلن الفنان كريم الحسيني، اعتزاله الفن نهائيًا، وذلك بسبب عدم توافر فرص العمل فى الوسط الفني.

وكتب كريم الحسيني على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “أنا قررت اعتزل ما يؤذيني، قررت اعتزل السعي في الوسط الفني الجميل لأنني فعلًا فنان انتمي إلى زمن الفن الجميل الأبيض والأسود وماسبيرو زمان، وقررت أن أعتزل السعي في دراما رمضان لأنني ولله الحمد تقاعدت عن العمل منذ عام 2021 حيث آخر مسلسل شاركت فيه كان (إللي مالوش كبير)، ومن وقتها وانا أحاول أن أسعى بكل طاقتي وجهدي وإيمانى ويقيني بأنها ستأتي ولكنها لن تأتي بعد”.

وتابع كريم: “لقد تعبت وسئمت من هذا الضجيج وهذا النفاق والرياء والمحسوبية والشلاليه، أنا خريج المعهد العالي للفنون المسرحيه قسم تمثيل وإخراج بتقدير عام جيد جدا، قمت بعمل الدراسات العليا في فنون الإخراج … أعمل بالمسرح الذي احتضنني ولكني موظف بمسرح الدولة.. فأقوم بعمل المسرحيه كبطوله وأتقاضى عليها 5000 جنيه فى الشهر، وبعد خصم الضرائب أتقاضى 3000 جنيه! هل هذا يعقل؟!.

وأضاف: مع ذلك فأنا راضٍ تمامًا.. وأجد سعادتي على خشبة المسرح عندما أستمع الى التصفيق الحقيقي ورد الفعل اليومي التي يُشبع رغباتى كفنان موهوب، اجتهدت وعملت بالمسرح بكل طاقه وجهد منذ عام 2021 حتى أفتح وأُفسح لنفسي مجالًا جديدًا كي أُقدم نفسي بشكل جديد الى المخرجين والمنتجين والنجوم الذين أقوم بدعوتهم الى المسرح كي يروني وأنا أُمثل وأرقص وأُغني وأعمل كفنان شامل، على مدار ثلاث سنوات قمت بفتح 365 ليلة عرض لـ ٤ مسرحيات ناجحه وتم استضافتى في أكبر البرامج “منى الشاذلي”، “صاحبة السعاده” ثم ماذا بعد؟ لا شيء! كم التعليقات والثناء على موهبتي لا حصر لها وكلها ردود أفعال حقيقيه بدون لجان إلكترونية ثم ماذا بعد؟.. لا شيء.

واختتم: لذا ومن موقعي هذا اتخذت قرارًا في منتهى الهدوء وها أنا أجلس في المسجد بعد صلاة الفجر ولا أحمل في نفسي إلا الطمأنينة والرضا واليقين.. بعد انتهاء عرضى من مسرحية كازينو التى تُعرض على مسرح السلام "فرقة المسرح الحديث" سوف أُغلق هذه الصفحه تمامًا.. أقصد (صفحة الوسط الفنى المبنى على اللا معايير)".

كريم الحسيني يفتح النار على محمد رمضان وأحمد العوضي

وكشف كريم الحسيني عن العديد من المواقف التي دفعته ليأخذ هذا القرار بكل ثقة، ومنها موقفان جمعاه بالنجمين محمد رمضان وأحمد العوضي.

فروي كريم فى منشوره عن موقف جمعه مع محمد رمضان، فقال: "شكرًا للنجم محمد رمضان عن عدم رده على مُكلماتى منذ 2018 الى الآن، وأشكره كثيرًا عن موقف بطولي فعله معي في مسلسل ”موسى" حيث قُمت بإنتظاره على باب الكرفان الخاص به رغم أنه كان يعلم أنني واقفًا على الباب من الساعة 3:00 عصرا الى 9:00 ليلًا حتى أدخل كي أسلم على النجم ولم أخجل من السعي لأنه كان صديقا قديمًا مُقربًا، بل إنتظرت ٦ ساعات مع الفنان رياض الخولي والفنان مفيد عاشور وعندما قابلته الساعه 9:00 وتعامل معي على اني معجب لم يتذكر إسمه.. منذ هذا اليوم أُصبت بذبحه في قلبي من هذا التعامل".

كما وجه رسالة لأحمد العوضي وقال: “شكرا للنجم أحمد العوضي عن عدم رده على مُكلماتى منذ 2021 وخاصه بعدما فتحت مشروعي الخاص ”عربيه القهوه" وكتب بوست عظيم على السوشيال ميديا أنه يدعمني ومن وقتها وأنا أتصل به وأُرسل له رسائل على الوتساب ولم يرد على مُكلماتى".