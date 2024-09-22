من كان لـ الجونة وشيكاغو، تفاصيل مشاركة "رفعت عيني للسما" بمهرجانات في أكتوبر

ينافس فيلم رفعت عيني للسما من إخراج ندى رياض وأيمن الأمير، في مهرجان شيكاغو السينمائي بأمريكا في دورته الـ٦٠، الذي يعد من أقدم وأكبر المهرجانات وتقام فعالياته في شهر أكتوبر المقبل.

فيلم رفعت عيني للسما

كما يشارك فيلم “رفعت عيني للسما” في المسابقة الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة المقرر إقامتها في الفترة ما بين 24 أكتوبر لـ 1 نوفمبر 2024.

مهرجان كان السينمائي

وحصل مؤخرا فيلم “رفعت عيني للسما” على جائزة العين الذهبية لأفضل فيلم تسجيلي بمهرجان كان السينمائي الدولي بدورته 77 ليصبح بذلك أول فيلم مصري يفوز بالجائزة منذ تأسيسه.

يذكر أنه قد ترشح للجائزة 22 فيلم تسجيلي عرضت في كافة اقسام وبرامج مهرجان كان، من بينها أعمال لمخرجين كبار كأوليفر ستون ورون هوارد وكلير سيمون.

وكان الفيلم قد حاز على استقبال حافل في عرضه العالمي الأول بمسابقة اسبوع النقاد بمهرجان كان، بحضور المخرجين وفريق العمل وبطلات الفيلم من فريق بانوراما برشا، كما حصل على اشادات نقدية محلية وعربية وعالمية.

صناع فيلم رفعت عيني للسما

الفيلم من إخراج ندى رياض وأيمن الأمير وبطولة فريق مسرح بانوراما برشا، ماجدة مسعود وهايدي سامح ومونيكا يوسف ومارينا سمير ومريم نصار وليديا هارون ويوستينا سمير مؤسسة الفريق.

وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الفتيات اللاتي يقررن تأسيس فرقة مسرحية وعرض مسرحياتهن المستوحاة من الفلكلور الشعبي الصعيدي، بشوارع قريتهن الصغيرة لتسليط الضوء علي القضايا التي تؤرقهن كالزواج المبكر والعنف الأسري وتعليم الفتيات، بينما يمتلكن أحلاما تفوق حد السماء. وقد استضافت قرية البرشا في محافظة المنيا فريق عمل الفيلم على مدار العديد من الأعوام.