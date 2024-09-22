هيفاء وهبي تستعد لعرض فيلمها الجديد "ولاد المحظوظة"

انتهت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي مؤخرا، من مشاهد تصوير فيلمها الجديد “ولاد المحظوظة”، استعدادا لعرضه خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء أزمتها مع نقابتي المهن التمثيلية والموسيقية.

ومن خلال السطور التالية، ترصد فيتو أبرز التفاصيل عن فيلم هيفاء وهبي الجديد ولإد المحظوظة.

فيلم هيفاء وهبي الجديد

دخل فيلم هيفاء وهبي الجديد ولاد المحظوظة في مرحلة المونتاج والمكساج في الوقت الحالي، بعد الانتهاء من تصوير جميع مشاهد الفيلم.

فيلم ولاد المحظوظة،من تأليف هيثم سعيد وإخراج مرقص عادل، ويتعاون معها فى البطولة عدد كبير من النجوم الشباب كــ كريم عفيفي، نانسي صلاح، ومحمود الليثي.

انتهاء أزمة هيفاء وهبي

وحرصت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على توجيه الشكر لنقابة المهن الموسيقية، وذلك بعد رفع قرار إيقافها عن العمل في مصر، وإنهاء أزمتها مع منظم الحفلات ياسر الحريري.

وقالت هيفاء وهبي في جلسة الصلح التي جمعتها مع ياسر الحريري: “أنا بشكر نقابة المهن الموسيقية على تفهمها لـ تقريب وجهات النظر ووقوفها جنبي وبشكرهم أنهم جابوا لي حقي عن أي سوء تفاهم حصل، وأنا دايما بشتغل في مصر تحت جناح نقابة الموسيقيين وشكرا ياسر”.