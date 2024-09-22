الأحد 22 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

أول تعليق من زوجة المطرب إسماعيل الليثي بعد وفاة ابنها

زوجة المطرب إسماعيل
زوجة المطرب إسماعيل الليثي وإبنه، فيتو

علقت زوجة المطرب إسماعيل الليثي بعد وفاة ابنها مساء أمس إثر سقوطه من الدور الـ 10، من خلال صفحتها الرسمية على موقع الفيديوهات القصيرة “تيك توك”.

ونشرت والدة رضا إسماعيل صورة لزوجها مع صغيرها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “تيك توك" تكشف عن موعد ومكان العزاء، فكتبت: “العزاء فى ميدان الترول امبابة شارع المحطة مستنياكم، انا لله وانا اليه راجعون.. ربنا يرحمك يا حبيبي وجعت قلبنا كلنا ياحبيبي يابني، يارب برد ناري”

وفاة نجل إسماعيل الليثي

وكشفت التحقيقات نيابة الجيزة أن الطفل يدعى "رضا إسماعيل رضا" ويبلغ من العمر 9 سنوات، بالصف الثالث الابتدائي ويعاني من “فرط حركة” ومقيم مع جدته لأبيه.

وأضافت التحقيقات أن الطفل كان يقف أعلى "كنبة" في بلكونة منزل جدته بالطابق العاشر، وفي أثناء ذلك سقط من العاشر واصطدم بالتكييف في الطابق التاسع، ما أدى إلى تهشم في الجمجمة ووفاته في الحال، وجرى نقله إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتستمع النيابة لأقوال أسرة الطفل المتوفى، للوقوف علي ملابسات الحادث.

تفاصيل مصرع نجل مطرب شعبي
وكان العميد محمد ربيع رئيس قطاع شمال الجيزة، تلقى بلاغا من المقدم يوسف رشوان رئيس مباحث المنيرة الغربية، بسقوط طفل من أحد العقارات بالطابق العاشر بدائرة القسم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اسماعيل الليثي رضا إسماعيل المطرب إسماعيل الليثي قطاع شمال الجيزة مصرع نجل مطرب شعبي

الأكثر قراءة

خبير مياه يكشف موقف امتلاء بحيرة ناصر، وحقيقة انهيار سد النهضة

متى يتوقف جنون ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق؟ شعبة الخضراوات توضح

أول تعليق من زوجة المطرب إسماعيل الليثي بعد وفاة ابنها

نصيحة هامة من الكهرباء في حالة ظهور رسالة "الكارت غير مقبول" بالعدادات

خبير رياضي: درع الدوري الجديد لا يليق بعراقة البطولة

إعلان نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2024 (بث مباشر)

محافظ أسوان يتناول المياه والشاي مع أهالى أبو الريش لبث الطمأنينة فى نفوسهم (فيديو وصور)

النواب يترقب قرارا جمهوريا بالدعوة للانعقاد في الدور الخامس والأخير

منوعات

المزيد

أمريكا تعتزم إعادة حوالي 300 قطعة فنية مسروقة للهند

علي وشك الإنقراض، انخفاض عدد الضفادع السامة في مدغشقر

مقبرة للمواد البلاستيكية الدقيقة، علماء يكشفون معلومة مثيرة عن الشعاب المرجانية

بطلة أولمبية كورية تمثل دور قاتلة محترفة في مسلسل

المزيد

خدمات

المزيد

31 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

بكام طن الألومنيوم بالسوق المصرى اليوم الأحد

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر سبتمبر

أسعار النحاس اليوم السبت 21- 09- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

"قصات الشعر الغريبة والبناطيل المقطعة".. تحذيرات التعليم للطلاب بالعام الدراسي الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعوا لأولادكم عند ذهابهم إلى المدرسة، أذكار لا تفوتك لحفظ الطلاب مع بداية العام الدراسي

عالم بالأزهر: تهذيب النفس والقرب من الله جوهر التصوف الحقيقي

هل قال كل اليهود والنصارى إنهم أبناء الله؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية