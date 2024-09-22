أول تعليق من زوجة المطرب إسماعيل الليثي بعد وفاة ابنها

علقت زوجة المطرب إسماعيل الليثي بعد وفاة ابنها مساء أمس إثر سقوطه من الدور الـ 10، من خلال صفحتها الرسمية على موقع الفيديوهات القصيرة “تيك توك”.

ونشرت والدة رضا إسماعيل صورة لزوجها مع صغيرها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “تيك توك" تكشف عن موعد ومكان العزاء، فكتبت: “العزاء فى ميدان الترول امبابة شارع المحطة مستنياكم، انا لله وانا اليه راجعون.. ربنا يرحمك يا حبيبي وجعت قلبنا كلنا ياحبيبي يابني، يارب برد ناري”

وفاة نجل إسماعيل الليثي

وكشفت التحقيقات نيابة الجيزة أن الطفل يدعى "رضا إسماعيل رضا" ويبلغ من العمر 9 سنوات، بالصف الثالث الابتدائي ويعاني من “فرط حركة” ومقيم مع جدته لأبيه.

وأضافت التحقيقات أن الطفل كان يقف أعلى "كنبة" في بلكونة منزل جدته بالطابق العاشر، وفي أثناء ذلك سقط من العاشر واصطدم بالتكييف في الطابق التاسع، ما أدى إلى تهشم في الجمجمة ووفاته في الحال، وجرى نقله إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتستمع النيابة لأقوال أسرة الطفل المتوفى، للوقوف علي ملابسات الحادث.

تفاصيل مصرع نجل مطرب شعبي

وكان العميد محمد ربيع رئيس قطاع شمال الجيزة، تلقى بلاغا من المقدم يوسف رشوان رئيس مباحث المنيرة الغربية، بسقوط طفل من أحد العقارات بالطابق العاشر بدائرة القسم.