جدل حول لجوء بعض الفنانين للذكاء الاصطناعي لاستنساخ أصواتهم

أثار استخدام بعض نجوم الفن لـ الذكاء الاصطناعي لاستنساخ أصواتهم جدلا في الأوساط الفنية.

حميد الشاعري يسجل بصمة صوته لتستخدم بعد وفاته

وكان الفنان حميد الشاعري أعلن عبر بودكاست حوارات مع عباس أنه قام بتسجيل بصمة صوته لتستخدمها شركات الذكاء الاصطناعي بعد وفاته، موضحًا أهمية الذكاء الاصطناعي، قائلًا: 'إذا أراد الله أن يذكرنا، سيكون من الرائع أن تسمع أغنية جديدة بصوتي'.

وأشار إلى أنه قام بتوقيع عقد يتعلق باستخدام بصمة صوته، مشيرًا إلى أنه حوّط هذه الحقوق كورثة لأبنائه، مما يتيح لهم استخدام صوته في أي أغنية جديدة يرغبون بها.

وأكد حميد الشاعري أنه لا يحبذ استخدام صوته دون وجوده، لكنه يؤمن بأن الذكاء الاصطناعي له مميزاته وعيوبه، وأضاف: 'أضراره قد تعني عدم تقديم الصورة بشكل جيد، لكن يمكن أيضًا رؤية أفلام جديدة لعبد الحليم حافظ'.

محمد حماقي يستخدم الذكاء الصناعي بأغانيه

وروج المطرب محمد حماقي إلى ضرورة استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي بشكل سليم ومحاسبة من يخطئ في استخدامه ويتعدى به على حقوق الفنان ومحتواه، موضحًا أن استخدامه لتقنية الذكاء الاصطناعي في أغنيته الأخيرة كان يهدف إلى تقديم شيء جديد أولا، وثانيا استخدام هذه التقنية بشكل سليم لا يتعدى على حقوق أحد.

وسبق وأعلن الملحن عمرو مصطفي استخدم الذكاء الاصطناعي لاستنساخ بصمة تشبه صوت كوكب الشرق الراحلة أم كلثوم، مما تسبب في خلاف مع ورثتها، وأثار الجدل بين المختصين الذين اعتبروا ذلك إساءة لتاريخ وصوت أم كلثوم.