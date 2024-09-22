بروتوكول تعاون بين "المتحدة" و"الممثلين" والإنتاج الإعلامي لدعم الفنانين وإنتاج أعمال تاريخية

وقعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بروتوكول تعاون مع الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، ونقابة المهن التمثيلية لإنتاج مجموعة من الأعمال التاريخية والدينية، وتطبيق آلية للاستفادة من الفنانين الذين لم يحظوا بفرص للمشاركة في أعمال خلال السنوات الماضية، لإشراكهم في أعمال درامية، تلفزيونية وإذاعية.

بروتوكول المتحدة ونقابة الممثلين ومدينة الإنتاج الإعلامي

وتم توقيع البروتوكول بحضور الدكتور أشرف سلمان رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ومحمد السعدي نائب رئيس مجلس الإدارة، وعن الشركة وقع عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، ووقع عن الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي عبد الفتاح الجبالي، والدكتور أشرف زكي عن نقابة المهن التمثيلية.

إنتاج الأعمال التاريخية والدينية

وتضمن البروتوكول قيام الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إنتاج عدد من الأعمال التاريخية والدينية عن أشهر المفسرين في التاريخ الإسلامي، وعن دور المرآة المميز في الإسلام، وعن الإسهام العلمي للعلماء في الحضارة الاسلامية، سير رواد لهم اسهامهم في البناء الحضاري في الإسلام.

كما تضمن البروتوكول العمل على إنتاج عدد من المسلسلات الإذاعية الدرامية.

مدينة الإنتاج الإعلامي

وتشارك مدينة الإنتاج الإعلامي بالمساهمة من أماكن التصوير التي تصلح للمشاهد والوقائع التاريخية والدينية، أضف إلي ذلك مخزون هائل من الملابس والإكسسوار التي تعد إسهامًا إنتاجيًا مميزًا.

نقابة المهن التمثيلية

فيما تساهم نقابة المهن التمثيلية في توفير عناصر فنية في كافة مهمات العملية الإنتاجية، في المقدمة منها ممثلين على أعلى مستوى في كافة أنواع الأعمال، وبخاصة الأعمال التاريخية والدينية وقد تركوا بصمات تشهد لهم بالتميز والسبق في هذا المجال وغيره.

دعم الفنانين

واتفق الأطراف الموقعة على البروتوكول على العمل سويًا على إيجاد وتطبيق آلية للاستفادة من الفنانين الذين لم يحظوا بفرص للمشاركة في أعمال درامية خلال السنوات الماضية، لإشراكهم في أعمال درامية، تلفزيونية وإذاعية.