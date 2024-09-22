الأحد 22 سبتمبر 2024
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ثقافة وفنون

الشركة المنتجة لـ"أوراق التاروت" تؤكد عرض الفيلم في موعده

فيلم اوراق التاروت،
فيلم اوراق التاروت، فيتو

أصدرت الشركة المنتجة لفيلم أوراق التاروت، بيانًا رسميًا تنفي فيه ما تم تداوله خلال الأيام الماضية، من تأجيل عرض العمل، لأسباب مختلفة.

موعد عرض فيلم أوراق التاروت 

وأكدت الشركة في بيانها أن الفيلم يسير وفق الجدول الزمني المحدد، ومن المقرر عرضه في دور السينما ليلة رأس السنة دون أي تأجيل.

وأضافت الشركة أنه لم يصدر أي اعتراض أو منع من الرقابة على المصنفات الفنية بخصوص الفيلم أو مشاهده، مشيرة إلى أن الفيلم لا يتضمن أي مشاهد خادشة للحياء.

كما أوضحت أن الشائعات التي تدور حول وجود مشاهد تتعلق بالخيانة الزوجية مع “الكلب” لا أساس لها من الصحة، متابعة أنها محاولات لتشويه سمعة العمل.


كما أكدت الشركة أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي جهة أو شخص يروج لمثل هذه الأخبار المغلوطة.

أبطال فيلم أوراق التاروت 

الفيلم من إنتاج بلال صبري، تأليف معتز المفتي، ويضم نخبة من النجوم منهم رانيا يوسف، سمية الخشاب، مي سليم، عبد العزيز مخيون، محمد عز، علاء مرسي، محمد سليمان، ووائل متولي، وبوسي شاهين، إخراج إبرام نشأت.

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