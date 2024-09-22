الأحد 22 سبتمبر 2024
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حوادث

السيطرة على حريق مطعم في الزمالك

حريق مطعم , فيتو
حريق مطعم , فيتو

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق نشب في مطعم بمنطقة الزمالك.

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تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل مطعم أسفل عقار مكون من 12 طابقا بمنطقة الزمالك بدائرة قسم شرطة قصر النيل.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية و3 سيارات إطفاء إلى مكان الحادث، وتم محاصرة الحريق واخماده دون وقوع خسائر بشرية، وواتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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حريق حريق مطعم الزمالك قسم شرطة قصر النيل الحماية المدنية

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