كلب ضال يعقر 23 شخصا بمنطقة منشأة ناصر
أصيب 23 شخصًا؛ هاجمهم كلب مفترس أثناء سيرهم بأحد شوارع منطقة الدويقة.
تلقى قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من مستشفى الحميات بوصول 23 شخصًا مصابين بجروح متفرقة، وانتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وتبين عقر كلب ضال لهم أثناء سيرهم بالشارع بمنطقة الدويقة، وتم إعطاؤهم المصل اللازم.
وبالبحث عن الكلب الضال تبين قيام الأهالي بقتله، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.
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