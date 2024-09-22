حملة أمنية في سوهاج لضبط حائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن سوهاج، حملة أمنية لضبط لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

وأسفرت الجهود عن ضبط 15 قطعة سلاح نارى شملت بنادق آلية وخرطوش، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 14 متهما "لـ 3 منهم معلومات جنائية".

كما ضبط 3 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم 2.4 كيلو جرام لمخدر الحشيش بحوزة 3 متهمين "لأحدهم معلومات جنائية"، وتنفيذ 241 حكما قضائيا متنوعا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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