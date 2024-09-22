الأحد 22 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حملة أمنية في سوهاج لضبط حائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة

حملة أمنية
حملة أمنية

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن سوهاج، حملة أمنية لضبط لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

القبض على 4 تجار مخدرات بتهمة غسل 70 مليون جنيه بالجيزة

شهيد الشهامة، شاب يدفع حياته ثمنا لإنقاذ سيدة من الغرق في مطروح

وأسفرت الجهود عن ضبط 15 قطعة سلاح نارى شملت بنادق آلية وخرطوش، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 14 متهما "لـ 3 منهم معلومات جنائية".

كما ضبط 3 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم 2.4 كيلو جرام لمخدر الحشيش بحوزة 3 متهمين "لأحدهم معلومات جنائية"، وتنفيذ 241 حكما قضائيا متنوعا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأسلحة النارية الهاربين من تنفيذ الأحكام حائزي الاسلحة النارية والمواد المخدرة حائزي الاسلحة النارية قطاع الأمن العام متجرى المواد المخدرة مديرية أمن سوهاج

مواد متعلقة

القبض على 4 تجار مخدرات بتهمة غسل 70 مليون جنيه بالجيزة

شهيد الشهامة، شاب يدفع حياته ثمنا لإنقاذ سيدة من الغرق في مطروح

إصابة عامل خلال مشاجرة مع نجلى عمه فى سوهاج

القصة الكاملة لـ فتاة الهرم.. ادعاء بقيام 5 سودانيين بضربها وسرقتها.. الأمن يكشف الحقيقة ويلقى القبض عليها.. والمتهمة: هدفى التريند والمشاهدات

حريق يلتهم شونة للكتان في الغربية

النيابة الإدارية تفتح تحقيقا فى واقعة سوء معاملة أطفال بدور رعاية أيتام بسوهاج

إصابة 16 شخصًا فى حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الشرقي

ضبط فتاة فيديو الهرم بتهمة ادعاء سرقتها والاعتداء عليها

الأكثر قراءة

حقيقة تلوث مياه الشرب في أسوان (فيديو)

ما عدد مشارق الشمس ومغاربها؟ الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح

على طريقة الشيخ حسني، بايدن يسب الصين والميكروفون مفتوح بقمة سرية (فيديو)

مصر تناشد مواطنيها بإقليم أرض الصومال بالمغادرة في أقرب فرصة

تطورات الصومال، وصول جنرالات أمريكيين إلي مقديشيو وإثيوبيا تهرب شحنات أسلحة للانفصاليين

منافس الأهلي، العين يتقدم على أوكلاند سيتي بثلاثية في الشوط الأول بكأس إنتركونتيننتال

تكليفات رئاسية جديدة اليوم للحكومة (فيديو)

مزارع يبيع كيلو الطماطم بـ 5 جنيهات فقط بدلًا من 25 يثير جدلًا واسعًا (فيديو)

منوعات

المزيد

الثلوج تتساقط في جنوب إفريقيا بشكل غير متوقع

قادرة على البحث عن المواد المسرطنة، علماء روس يبتكرون بكتيريا لتنظيف المياه

شمبانزي يسرق رضيعا ويقتله في غينيا ورد فعل صادم من السكان

أمريكا تعتزم إعادة حوالي 300 قطعة فنية مسروقة للهند

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو الأرز اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024 بالأسواق

توفير فرص عمل جديدة للشباب بالجيزة

استقرار أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024

بكام كيلو الأرز اليوم الأحد بالأسواق

المزيد

انفوجراف

أرقام مواجهات الإنتر وميلان في ديربي الغضب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

خالد الجندي يرد على منكرى "حياة النبي فى قبره" (فيديو)

ما عدد مشارق الشمس ومغاربها؟ الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح

تفسير حلم ضرب الميت في المنام وعلاقته بالتغلب على الصعوبات

المزيد
الجريدة الرسمية