أفاد مركز "عيميك" الطبي في العفولة شمالي إسرائيل، اليوم الأحد، باستقباله 8 جرحى، وبدأ بتقديم العلاج لهم، بعد إصابتهم جراء سقوط صواريخ أو شظايا، ناتجة عن قصف من جنوب لبنان.

مستشفيات إسرائيلية تعمل تحت الأرض بسبب القصف

وكانت صحيفة "هآرتس" قد أعلنت في وقت سابق أيضًا عن إصابة 5 إسرائيليين بعد إصابتهم بشظايا صواريخ أطلقت من جنوب لبنان على مستوطنة "كريات بيالك" في الجليل.

وقالت الصحيفة إن شخصًا قتل وأصيب آخر بجروح خطيرة في حادث مروري أثناء إطلاق صفارات الإنذار في "سهل زرعين" بالجليل الأدنى.

مستشفيات الشمال بدأت العمل وفق حالة الطوارئ

بالتوازي مع ذلك، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن مستشفيات الشمال بدأت العمل وفق حالة الطوارئ، وألغت عمليات جراحية غير ضرورية.

وأصدرت وزارة الصحة الإسرائيلية تعليمات للمستشفيات في شمال إسرائيل بنقل عملياتها إلى منشآت تتمتع بحماية إضافية من نيران الصواريخ والقذائف.

وبدأت مستشفيات حيفا والشمال تنقل أقسامًا إلى مجمعات محصنة تحت الأرض في ظل استمرار التصعيد، وأعلن مستشفى "رمبام" في حيفا أنه سينقل المرضى إلى منشأته الآمنة تحت الأرض.