الأحد 22 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

وزير خارجية إيران يتوعد بالرد على جرائم إسرائيل في لبنان

وزير الخارجية الإيراني،
وزير الخارجية الإيراني، فيتو

 قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الأحد:" إن النيران بالمنطقة قد تتسع نتيجة سياسة الكيان الصهيوني وخطرها قد يطال الجميع".

 

إيران تتوعد إسرائيل بسبب جرائمها

 وتوعد عباس عراقجي  إسرائيل، مؤكدا أن "جرائم الكيان الصهيوني في لبنان لن تمر دون رد".

وفي المقابل أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الأحد، أن ضرباته ضد حزب الله ستستمر وتزيد حدتها.

وقال جيش الاحتلال في بيانه:"إنه نشر تشكيلات دفاعية في المنطقة، مشيرا إلى أن تلك التشكيلات على أهبة الاستعداد لاحباط التهديدات".

 

غارات إسرائيلية كثيفة على بلدات في جنوب لبنان

 وفي السياق ذاته ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على بلدة الخيام ومحيط بلدة الزرارية وعيترون والطيبة وزبقين في جنوب لبنان.

وأضافت التقارير أن الغارات الإسرائيلية استهدفت أيضا محيط بلدة ياطر ومنطقة مجرى نبع الطاسة جنوبي لبنان

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