الأحد 22 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

حزب الله يعلن استشهاد أحد عناصره في مواجهات مع إسرائيل

صواريخ حزب الله،
صواريخ حزب الله، فيتو

 أعلن حزب الله  اليوم الأحد، استشهاد أحد عناصره في مواجهات مع إسرائيل، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

استشهاد أحد عناصر حزب الله في مواجهات مع إسرائيل

 والجمعة الماضية أعلنت جماعة حزب الله استشهاد  5 من عناصرها في المواجهات الدائرة مع  قرب حدود لبنان الشمالية، ما يرفع حصيلة ضحاياها إلى 483 منذ 8 أكتوبر الماضي.

ونعت  جماعة حزب الله في بيانات منفصلة علي صبحي منصور (كربلاء)، مواليد عام 1985 من بلدة الطيبة، وحسين حسن فقيه (ساجد)، مواليد عام 1996 من بلدة رب ثلاثين في جنوب لبنان".

 

وسبق للجماعة أن نعت "يوسف محمد السيد (نينوى)، مواليد عام 2003 من بلدة بيت ليف، ومحمد علي حسن الزين (رضا)، مواليد عام 1996 من بلدة قبريخا بجنوب لبنان".

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