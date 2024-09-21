أفشة: سعيد بالاحتفال بدرع الدوري والجميع يحلم بالفوز بالسوبر الإفريقي

أكد محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، أنه يشعر بسعادة كبيرة بالاحتفال بتسلم درع الدوري الممتاز.

وقال أفشة “إنه رغم تأخر الاحتفال عن موعده فإنه تم في النهاية، وهو ما كان ينتظره اللاعبون”.

وأوضح، أن الموسم كان طويلًا للغاية ولكن بفضل مجهود وإخلاص اللاعبين توجنا بدرع الدوري، مشددًا على أن البطولة المقبلة على لقب السوبر الإفريقي أمام الزمالك ستكون في غاية الأهمية والجميع يحلم بالفوز بها.

وتوجه أفشة بالشكر إلى جماهير الأهلي التي وصفها بأنها السند والداعم الدائم للفريق، مؤكدًا أنهم عندما يهتفون باسمه يشعر بسعادة بالغة، لذلك يسعى لتسجيل الأهداف والظهور بشكل جيد في الملعب باستمرار من أجل نيل هذه اللحظات الرائعة، كما يأمل دومًا في التتويج بالألقاب لإسعاد هذه الجماهير.

واحتفل النادي الأهلي بالدوري رقم 44 في تاريخه عقب مباراته أمام جورماهيا الكيني والتي جمعت بينهم اليوم السبت.

وكان الأهلي قد تلقى خطابًا من الاتحاد الإفريقي «كاف»، يخطره فيه بموافقته على تسليم درع الدوري عقب مباراة العودة أمام فريق جورماهيا الكيني.

الأهلي يفوز علي جورماهيا

وتأهل النادي الأهلي لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز اليوم على جورماهيا الكيني بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب إستاد القاهرة الدولي في إياب دور الـ32.

وفاز الأهلي على نظيره جورماهيا الكيني بنتيجة 3-0، في مباراة الذهاب ليصعد المارد الأحمر لدور المجموعات بمجموع اللقائين 6-0.

أهداف مباراة الأهلي وجورماهيا

وسجل رامي ربيعة الهدف الأول لـ النادي الأهلي في الدقيقة 24 عن طريق رأسية مميزة، فيما سجل وسام أبو علي الهدف الثاني في الدقيقة 55 وسجل طاهر محمد طاهر الهدف الثالث في الدقيقة 90.

تشكيل الأهلي لمباراة جورماهيا

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ويحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وحسين الشحات وإمام عاشور وبيرسي تاو.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

قائمة الأهلي لمواجهة جورماهيا

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة جورماهيا كالتالي: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وعمر كمال عبد الواحد ويوسف أيمن وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وأكرم توفيق ومحمد هاني ويحيي عطية الله ومروان عطية وعمرو السولية وإمام عاشور وكوكا وأفشة وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ورضا سليم وبيرسي تاو وكهربا ووسام أبو علي.