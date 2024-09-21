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رياضة

الخطيب: الجمهور صاحب الدور الكبير في تحقيق البطولة، وأهدي الدرع لأرواح الشهداء

الخطيب،فيتو
الخطيب،فيتو

قال محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي خلال تصريحات تليفزيونية عقب الاحتفال بدرع  الدوري الممتاز رقم 44  في تاريخه والذي تسلمه بعد انتهاء مباراة جورماهيا الكيني: إن الجمهور هو صاحب الدور العظيم والكبير في  تحقيق البطولة ”. 

وأهدى محمود الخطيب درع الدوري لشهداء الأهلي قائلًا: أهدي روح شهدائنا وبناتنا نرجس ونورهان بطولة الدوري ". 

وشهدت احتفالية النادي الأهلي بالدوري رقم 44 في تاريخه لقطة غريبة حيث تحطم درع الدوري الجديد، وذلك خلال احتفال لاعبي الأهلي باللقب. 

 

وكان الأهلي قد تلقى خطابًا من الاتحاد الإفريقي «كاف»، يخطره فيه بموافقته على تسليم درع الدوري عقب مباراة العودة أمام فريق جورماهيا الكيني.

 

وتأهل النادي الأهلي لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز اليوم على جورماهيا الكيني بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب إستاد القاهرة الدولي في إياب دور الـ32.

وفاز الأهلي على نظيره جورماهيا الكيني بنتيجة 3-0، في مباراة الذهاب ليصعد المارد الأحمر لدور المجموعات بمجموع اللقائين 6-0.

أهداف مباراة الأهلي وجورماهيا

وسجل رامي ربيعة الهدف الأول لـ النادي الأهلي في الدقيقة 24 عن طريق رأسية مميزة، فيما سجل وسام أبو علي الهدف الثاني في الدقيقة 55 وسجل طاهر محمد طاهر الهدف الثالث في الدقيقة 90.

تشكيل الأهلي لمباراة جورماهيا 

حراسة المرمى: محمد الشناوي. 

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ويحيى عطية الله. 

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وحسين الشحات وإمام عاشور وبيرسي تاو. 

خط الهجوم: وسام أبو علي.

قائمة الأهلي لمواجهة جورماهيا 

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة جورماهيا كالتالي: محمد الشناوي ومصطفي شوبير وحمزة علاء وعمر كمال عبد الواحد ويوسف أيمن وياسر ابراهيم ورامي ربيعة وأكرم توفيق ومحمد هاني ويحيي عطية الله ومروان عطية وعمرو السولية وإمام عاشور وكوكا وافشة وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ورضا سليم وبيرسي تاو وكهربا ووسام ابو علي

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