ألمانيا: الصراع بين إسرائيل وحزب الله سيؤدي لعواقب مروعة

ذكرت الحكومة الألمانية، اليوم السبت، أن الصراع بين إسرائيل وحزب الله سيؤدي إلى عواقب مروعة وطويلة الأمد على المنطقة بأسرها.

الحكومة الألمانية تحذر من توسع الصراع بين حزب الله وإسرائيل

وقالت الحكومة الألمانية في بيان صادر عنها اليوم:" إن مدنيين أبرياء قتلوا وأصيبوا خلال الأيام الأخيرة في الصراع بين إسرائيل وحزب الله".

وأضافت الحكومة الألمانية في بيانها، أن اللبنانيين يعيشون في حالة من الخوف والرعب وقطاع كبير منهم لا علاقة لهم بهذا الصراع.

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