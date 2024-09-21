جيش الاحتلال يعلن حالة التأهب القصوى في صفوفه تحسبا لهجمات حزب الله

أفادت صحيفة معاريف الإسرائيلية، أن دولة الاحتلال أعلنت حالة التأهب القصوى في صفوف الجيش الاسرائيلي تحسبًا لأي هجوم قد يشنه حزب الله.

وقال اللواء احتياط بجيش الاحتلال الإسرائيلي، إسحاق بريك، حرب الاستنزاف الحالية مع حماس وحزب الله تلحق أضرارا فادحة بإسرائيل.

لواء بجيش الاحتلال يحذر من مواصلة الحرب في غزة

وأضاف اللواء إسحاق بريك:" إن قرار نتنياهو مواصلة القتال في غزة قضى على احتمال التوصل إلى اتفاق"، مشيرا إلى أن استبدال نتنياهو وجالانت وهاليفي يمكنه إخراج إسرائيل من هذا المأزق.

وأكد بريك، أن الولايات المتحدة وأوروبا يبتعدون عن إسرائيل بدل تقديم المساعدة لها، مشيرا إلى أن تل أبيب لن تتمكن من الاستمرار طويلا دون مساعدة أمريكية وأوروبية.

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