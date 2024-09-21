جيش الاحتلال يتوقع رد حزب الله غدا على غارة الضاحية الجنوبية

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية في تقرير لها اليوم السبت، أن هناك تقديرات في الجيش الإسرائيلي بأن حزب الله سيرد غدا على غارة الضاحية.

حصيلة ضحايا حزب الله في الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية

وفي وقت سابق من اليوم السبت، اعترف حزب الله، باستشهاد 15 من كوادره في الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية ببيروت.

وقال حزب الله، صباح اليوم، إن 53 من عناصر الجماعة اللبنانية استشهدوا منذ 18 سبتمبر الجاري، وذلك وفقا لشبكة «سكاي نيوز».

وفي السياق ذاته أفاد موقع «أكسيوس» الأمريكي، نقلا عن مسؤول إسرائيلي، بأن 20 قائدا من قوات الرضوان التابعة لحزب الله قتلوا في الضربة الإسرائيلية الأخيرة.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي لـ أكسيوس: كامل القيادة العليا لـ "قوة الرضوان" تم القضاء عليها.

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