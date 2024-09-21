السبت 21 سبتمبر 2024
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سياسة

ضوابط سداد ثمن أرض الدولة وتقنين أوضاعها في القانون

أرض أملاك الدولة،
أرض أملاك الدولة، فيتو

نص قانون  تقنين وضع اليد، على ضوابط سداد ثمن أرض الدولة المستولى عليها بوضع اليد وتقنين أوضاعها. 

 

ضوابط احتساب ثمن الأرض في القانون 

 

ويجوز للجهة الإدارية المختصة، تخفيض سعر الفدان أو المتر الذى حددته اللجنة إلى ٥٠ في المائة في الأحوال الآتية: 

أولا: إذا كانت الأرض المستصلحة هي مصدر الدخل الوحيد للأسرة بشرط ألا تزيد عن عشرة أفدنة.

ثانيا: إذا قام واضع اليد بسداد المبالغ المقدر عنها سعر الفدان أو المتر نقدا خلال ستة أشهر من تاريخ صدور لائحة هذا القانون.

ثالثا: ماتقدره الجهة الإدارية من اعتبارات إنسانية أو اجتماعية أخرى وذلك بناء على طلب يقدم من ذوي الشأن.

رابعا: إذا كانت الأرض المبنى عليها سكن وحيد للأسرة بشرط ألا تزيد عن ٥٠٠ متر. 

 

عروض سداد ثمن الأرض في القانون 

 

وفي حال السداد خلال سنة من تاريخ صدور لائحة هذا  القانون يعفى من ٣٠ في المائة من الثمن المقدر وفى حال السداد خلال سنتين يعفى من ٢٠ في المائة على ان تقدم تلك الطلبات للسداد خلال شهرين من صدور لائحة هذا القانون.

ويعتد بكافة الطلبات السابق تقديمها إلى أي جهة أو لجنة نظمتها أحكام القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ أو غيره من القوانين السابقة المنظمة لتقنين وضع اليد.

وتسرى أحكام هذا القانون على كافة الأراضي المملوكة للدولة سواء كانت تحت ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أو المحافظات وأى جهة أخرى وكذلك على أراضى الوقف.

 

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