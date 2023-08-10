حسام بدراوي يكشف موقفه من خوض انتخابات الرئاسة

الانتخابات الرئاسية 2024، أكد الدكتور حسام بدراوي مستشار الحوار الوطني أنه لا يعتزم الترشح للرئاسة، ولا يفكر في خوض العملية الانتخابية المقبلة، ولكنه سيرى من يسانده ومن يقف وراءه.



إنجازات السيسي

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية بقناة "صدى البلد": “أحترم إنجازات الرئيس السيسي في الفترة الماضية وقد ينجز كثيرا إذا تم انتخابه مجددا”.

أعمدة الدولة الحديثة

وفي تصريحات سابقة، قال حسام بدراوي مستشار الحوار الوطني: إن أعمدة الدولة الحديثة تقوم على العدالة وتطبيق غير انتقائي للقانون والتنمية.

Advertisements

وأكد الدكتور حسام بدراوي، مستشار لجنة الحوار الوطني، والمفكر السياسي، أن تحقيق أكبر فاعلية للحكم، مرتبط بـ وصول الأكفأ لـ مقاعده، من خلال نظام يتيح ذلك.

وأضاف مستشار لجنة الحوار الوطني: بالنسبة للسياسة علينا أن نركز على فاعلية الحكم، كفاءة الحكام والرقابة والمساءلة، وتفعيل نظام عدالة مستقر وفعال، ونظم تعليم وثقافة يتيح للمواطنين بناء قدرتهم،، والالتزام بتطبيق فلسفة الدستور لأنه الوثيقة التي تحكم الحوار، والمادة الخاصة به وتوفير حقوق المواطنين، لافتا إلى أن الحوار الوطني حوار سياسي من الدرجة الأولى.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية ستعُقد خلال عام 2024، وبحسب التعديلات الدستورية، التي أقرها مجلس الشعب في 2019، تنتهي الفترة الرئاسية الحالية للرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2024، بدلا من 2022، ويحقق له الترشح لفترة رئاسية ثالثة مدتها 6 سنوات.

قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر قد أعلنت، في يوليو الماضي، أنها "تعكف دون إبطاء على دراسة المواعيد القانونية للانتخابات الرئاسية المقبلة"، المقررة العام المقبل 2024.

وذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر أن الانتخابات الرئاسية ستجرى تحت إشراف قضائي كامل، مؤكدة على "وضع رؤية للجدول الزمنى المتوقع الإعلان عنه فور الانتهاء منه مع مراعاة أحكام الدستور".

وأوضحت الهيئة في بيان لها، خلال الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، أنها "مستمرة في تحديث وقيد الطلبات بقاعدتي بيانات منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والأجنبية لاستخراج التصاريح اللازمة، وفقا للقرارات المنظمة من الهيئة في هذا الشأن".

وطالبت الهيئة الوطنية للانتخابات، في بيانها، من الجميع "استشعار روح المسئولية، وعدم الانسياق خلف أخبار غير صحيحة".

السيسي يستجيب لمقترح مجلس أمناء الحوار الوطني

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، استجاب لمقترح مجلس أمناء الحوار الوطني، بدراسة إجراء تعديل تشريعي على قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، للسماح بالإشراف القضائي الكامل على الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2024، حيث تجرى في العام المقبل الانتخابات على اختيار رئيس الجمهورية خلال دورة جديدة تستمر 6 أعوام.

ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات عن فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة يوم 1 ديسمبر 2023، أي قبل انتهاء فترة الرئاسة الحالية بـ 120 يومًا، بحسب الدستور، وفي حالة وجود جولة إعادة يتم إعلان نتيجة جولة الإعادة في موعد أقصاه 1 مارس 2024.

نص المادة 140 من الدستور المعدل

وتنص المادة 140، المعدلة من الدستور، على أن "يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين".

وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبى طوال مدة الرئاسة.

وتجرى الانتخابات الرئاسية المصرية باستخدام نظام الدورتين. وينص الدستور على بدء إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل 120 يومًا علي الأقل من تاريخ انتهاء فترة الرئاسة الحالية، التي تنتهي في 1 أبريل 2024، وتعلن النتائج قبل 30 يومًا علي الأقل من تاريخ انتهاء فترة الرئاسة أي يوم 1 مارس 2024.