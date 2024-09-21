السبت 21 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار البيض اليوم في الأسواق، الطبق بكام ؟

أسعار البيض اليوم
أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن، فيتو

أسعار البيض اليوم، بدأت رسميًا اليوم السبت 21 سبتمبر 2024؛ تنفيذ مبادرة شعبة بيض المائدة بالاتحاد العام لمنتجي الدواجن الخاصة بطرح 4 آلاف طبق بيض بسعر 150 جنيهًا للطبق في منافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وذلك وفقًا لما أعلنته الجهات المعنية.

أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن، فيتو

وكانت  شعبة بيض المائدة بالاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أعلنت طرح 4 آلاف طبق بداية من اليوم السبت بمنافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة التموين والتجارة الداخلية.

أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن، فيتو

فما هي أسعار البيض في الأسواق خارج هذه المبادرة؛ وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن اليوم ومحال النصف جملة لبيع البيض؟

أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن، فيتو

سعر كرتونة البيض في الأسواق اليوم 

«فيتو» تستعرض سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع البيض بالجملة؛ في السطور الآتية:

أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن، فيتو

أسعار البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن

وسجل  سعر كرتونة البيض الأبيض عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم،  ما بين 162 جنيهًا و164 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن، فيتو

سعر البيض الأبيض في محلات نصف الجملة

 فيما تراوحت أسعار البيض الأبيض من 162 إلى 166 جنيهًا الكرتونة في الشركات ومحلات النصف جملة.

 

أسعار البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن

أما سعر كرتونة البيض الأحمر 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم؛ فتراوح ما بين 162 جنيهًا إلى 167 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن، فيتو

سعر البيض الأحمر في محلات نصف الجملة

بينما تراوحت  أسعار البيض الأحمر من 166 جنيهًا إلى 170 جنيهًا للكرتونة في الشركات ومحلات نصف الجملة.

أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن، فيتو

أسعار البيض البلدي اليوم في بورصة الدواجن

فيما يخص سعر كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، فتراوح ما بين 159 جنيهًا إلى 160 جنيهًا.   

أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن، فيتو

فيما يخص سعر كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في محال الجملة والنصف جملة اليوم، فتراوح ما بين 161 جنيهًا إلى 162 جنيهًا.

txt

الواحدة بـ 6.5 جنيه، تعرف على أسعار البيض اليوم في الأسواق

txt

بعد تدشين حملة «خليه يمشش».. تفاصيل مبادرة جديدة لطرح البيض بـ 150 جنيهًا.. و«منتجي الدواجن» يعلن موعد انخفاض الأسعار

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اسعار البيض اسعار البيض اليوم سعر البيض سعر البيض اليوم سعر كرتونة البيض اسعار كرتونة البيض سعر البيض الأبيض سعر البيض الأحمر سعر بيض بلدي بيض بلدي بيض أحمر بيض أبيض فيتو موقع فيتو كرتونة البيض بكام سعر البيضه البيضة بكام

الأكثر قراءة

أوامر رئاسية بمحاسبة الاتحادات المشاركة في أولمبياد باريس 2024

قبل اجتماع لجنة التسعير، البترول تكشف حقيقة رفع الدعم عن الوقود والسيناريوهات المتوقعة

أقوال صادمة للفتاة خديجة ضحية الشيخ التيجاني أمام النيابة

بعد حالات النزلات المعوية، جمال شعبان يكشف حقيقة ما يحدث في أسوان

الدوري الإنجليزي، نونيز يسجل هدف ليفربول الثالث في شباك بورنموث

زوج الخالة يستدرج طالبة الثانوية ويغتصبها في شقة بجمصة وأجهزة الأمن تقبض عليه

أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم السبت 21 سبتمبر 2024

البحوث الفلكية: غدا بداية الخريف، وهذا سبب تساوى الليل والنهار

منوعات

المزيد

نداء الحيتان،الذكاء الاصطناعي يكشف لغز الأصوات الغامضة بالمياه العميقة بالمحيطات

أصابت المواطنين بالذعر، فنانة تتقمص شكل كائن فضائي وتتجول في الشوارع (فيديو)

إحصاءات صادمة تكشف تسجيل جريمة اغتصاب كل ساعة في لندن

فيضانات وانهيارات طينية في اليابان جراء موجة أمطار غزيرة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم السبت 21 سبتمبر 2024

في مبادرة لخفض الأسعار، ضخ 6 آلاف طبق بيض في منافذ القابضة للصناعات الغذائية

سعر القصدير عالميا اليوم السبت 21- 9- 2024

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم السبت 21 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

من القبض عليه حتى إخلاء سبيله.. محطات في قضية صلاح التيجاني (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية السمك الصغير في المنام وعلاقته بالحصول على المال من مصادر حلال

شباب حول الرسول، حبيب بن زيد "الشهيد حامل رسالة النبي"

يقبلها الله من المنافق والفاسق والمؤمن، علي جمعة يقدم نصيحة لليائس من نفسه

المزيد
الجريدة الرسمية