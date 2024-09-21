أسعار البيض اليوم في الأسواق، الطبق بكام ؟

أسعار البيض اليوم، بدأت رسميًا اليوم السبت 21 سبتمبر 2024؛ تنفيذ مبادرة شعبة بيض المائدة بالاتحاد العام لمنتجي الدواجن الخاصة بطرح 4 آلاف طبق بيض بسعر 150 جنيهًا للطبق في منافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وذلك وفقًا لما أعلنته الجهات المعنية.

أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن، فيتو

وكانت شعبة بيض المائدة بالاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أعلنت طرح 4 آلاف طبق بداية من اليوم السبت بمنافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة التموين والتجارة الداخلية.

أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن، فيتو

فما هي أسعار البيض في الأسواق خارج هذه المبادرة؛ وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن اليوم ومحال النصف جملة لبيع البيض؟

أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن، فيتو

سعر كرتونة البيض في الأسواق اليوم

«فيتو» تستعرض سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع البيض بالجملة؛ في السطور الآتية:

أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن، فيتو

أسعار البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن

وسجل سعر كرتونة البيض الأبيض عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، ما بين 162 جنيهًا و164 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن، فيتو

سعر البيض الأبيض في محلات نصف الجملة

فيما تراوحت أسعار البيض الأبيض من 162 إلى 166 جنيهًا الكرتونة في الشركات ومحلات النصف جملة.

أسعار البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن

أما سعر كرتونة البيض الأحمر 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم؛ فتراوح ما بين 162 جنيهًا إلى 167 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن، فيتو

سعر البيض الأحمر في محلات نصف الجملة

بينما تراوحت أسعار البيض الأحمر من 166 جنيهًا إلى 170 جنيهًا للكرتونة في الشركات ومحلات نصف الجملة.

أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن، فيتو

أسعار البيض البلدي اليوم في بورصة الدواجن

فيما يخص سعر كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، فتراوح ما بين 159 جنيهًا إلى 160 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن، فيتو

فيما يخص سعر كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في محال الجملة والنصف جملة اليوم، فتراوح ما بين 161 جنيهًا إلى 162 جنيهًا.