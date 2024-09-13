موجة ارتفاعات متتالية في أسعار البيض.. قفزة فى سعر الكرتونة.. المواد الغذائية تكشف الأسعار للمستهلك.. اتحاد المنتجين يوضح الأسباب

سجلت أسعار البيض ارتفاعات متتالية في الأسواق، حيث قفز سعر البيض من 160 جنيهًا للكرتونة بداية أغسطس الماضي، لما يتراوح ما بين 180 جنيهًا و247 جنيهًا في المحال التجارية والسلاسل الغذائية والهايبر ماركت.

فما هي أسباب ارتفاع أسعار البيض في الأسواق؟

أسعار كرتونة البيض في الأسواق، فيتو

سعر كرتونة البيض ثابت في المزارع عند 161 جنيهًا

قال أحمد نبيل، نائب رئيس شعبة بيض المائدة بالاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن أسعار البيض مستقرة في المزارع، إذ لم يرتفع سعر كرتونة البيض عن 161 جنيهًا لفترة طويلة.

سعر كرتونة البيض في الأسواق، فيتو

أسباب ارتفاع أسعار البيض في المحال التجارية للمستهلك

وأرجع «نبيل» أسباب ارتفاع سعر البيض إلى تعدد الحلقات الوسيطة؛ من من المزرعة «جملة» حتى تصل إلى المستهلك، موضحًا أن كل حلقة وسيطة تضيف على أسعار البيض هامش ربح لها، إضافة إلى مصاريف النقل والعمالة.

أحمد نبيل، نائب رئيس شعبة بيض المائدة بالاتحاد العام لمنتجي الدواجن، فيتو

شعبة المواد الغذائية: ارتفاع ملحوظ في أسعار البيض

أما حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية، فأكد ارتفاع أسعار البيض في الأسواق، حيث ارتفعت أسعار كرتونة البيض في فترة وجيزة من 160 جنيهًا إلى 180 جنيهًا حاليًا في بعض الأسواق.

سعر كرتونة البيض في الأسواق، فيتو

التجار يتسلمون كرتونة البيض بسعر 171 جنيهًا

وأشار «المنوفي» إلى أن تجار المواد الغذائية يتسلمون كرتونة البيض بسعر يتراوح ما بين 171 إلى 175 جنيها، وعليه يتم بيع كرتونة البيض بسعر 180 جنيهًا، وتباع البيضة الواحدة في بعض المناطق بسعر 6.5 جنيه.

حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية، فيتو

فيتو تستعرض أسعار البيض في الأسواق

وفي نفس السياق؛ تستعرض «فيتو» أسعار البيض في المحال التجارية والهايبر ماركت والسلاسل الغذائية، وفقًا لجولتها الميدانية، وأيضًا وفقًا لما رصدته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وهي كالآتي:

سعر البيض في الأسواق، فيتو

أسعار البيض البلدي بالأسواق

بلغ متوسط سعر كرتونة البيض البلدي نحو 173.6 جنيه وفقًا للبوابة الحكومية، بارتفاع 5 جنيهات عن سعرها السابق، ليتراوح سعر كرتونة البيض البلدي ما بين 140 جنيهًا 188 جنيهًا.

أسعار كرتونة البيض في الأسواق، فيتو

البيض البلدي يسجل 8 جنيهات للبيضة في الأسواق

ووفقًا للبوابة الحكومية؛ ارتفعت أسعار البيض بلدي ارتفاعًا طفيفًا قدره 50 قرشًا للبيضة الواحدة، ليبلغ متوسط سعر البيضة نحو 6.3 جنيه، ليتراوح سعر البيض البلدي من 5 إلى 8 جنيهات للبيضة.

سعر البيض في الأسواق، فيتو

أسعار البيض الأحمر في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

وبلغ متوسط سعر كرتونة البيض الأحمر نحو 170.3 جنيه وفقًا للبوابة الحكومية، ليتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر ما بين 150 جنيهًا و200 جنيه.

سعر كرتونة البيض في الأسواق، فيتو

البيض الأحمر يسجل 8 جنيهات للبيضة في الأسواق

ووفقًا للبوابة الحكومية؛ ارتفع سعر البيض الأحمر؛ ليبلغ متوسط سعر البيضة نحو 6.2 جنيه، وتراوحت أسعار البيض الأحمر من 5 إلى 8 جنيهات للبيضة الواحدة في الأسواق، وفقًا لرصد البوابة الحكومية.

أسعار كرتونة البيض في الأسواق، فيتو

أسعار البيض الأبيض في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

وبلغ متوسط سعر كرتونة البيض الأبيض نحو 166 جنيهًا وفقًا للبوابة الحكومية، ليتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض ما بين 125 جنيهًا و195 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض في الأسواق، فيتو

البيض الأبيض يسجل 7.6 جنيه للبيضة في الأسواق

ووفقًا للبوابة الحكومية؛ بلغ متوسط سعر البيض الأبيض نحو 7.6 جنيه للبيضة الواحدة، بارتفاع 1.5 جنيه عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار البيض أبيض من 4.25 جنيه إلى 7.6 جنيه للبيضة الواحدة في الأسواق.

أسعار كرتونة البيض في الأسواق، فيتو

أسعار البيض في السلاسل الغذائية والهايبر ماركت

بلغ سعر بيض أحمر جو مارت للكرتونة عدد 30 بيضة نحو 185 جنيهًا. بلغ سعر بيض أبيض جو مارت للكرتونة عدد 30 بيضة نحو 183 جنيهًا. بلغ سعر بيض بلدي جو مارت للكرتونة عدد 30 بيضة نحو 180 جنيهًا. بلغ سعر بيض أبيض توب فاليو للكرتونة عدد 30 بيضة نحو 182.5 جنيه. بلغ سعر بيض أحمر توب فاليو للكرتونة عدد 30 بيضة نحو 184.5 جنيه. بلغ سعر بيض بلدي توب فاليو للكرتونة عدد 30 بيضة نحو 179.5 جنيه. بلغ سعر بيض أبيض ماي تشويس للكرتونة عدد 30 بيضة نحو 194 جنيهًا.

سعر البيض في الأسواق، فيتو

أسعار البيض في السلاسل الغذائية والهايبر ماركت

بلغ سعر بيض أحمر ماي تشويس للكرتونة عدد 30 بيضة نحو 195 جنيهًا.

بلغ سعر بيض أحمر الواحة عدد 6 بيضات نحو 64 جنيهًا.

بلغ سعر بيض أحمر الواحة عبوة عدد 10 بيضات نحو 90.5 جنيه.

بلغ سعر بيض أحمر الواحة عبوة عدد 15 بيضة نحو 130 جنيهًا.

بلغ سعر بيض مائدة أحمر جاست فريش عبوة عدد 10 بيضات نحو 100 جنيه.

بلغ سعر بيض مائدة أبيض جاست فريش عبوة عدد 15 بيضة نحو 131.5 جنيه.

بلغ سعر بيض أبيض جاست فريش عدد 18 بيضة نحو 148 جنيهًا.

بلغ سعر بيض أبيض جاست فريش بدون هرمونات مضافة عدد 30 بيضة نحو 203 جنيهات.

بلغ سعر بيض أبيض مغلف أومليت عبوة عدد 20 بيضة نحو 177 جنيهًا.

بلغ سعر بيض أبيض مغلف بريميام كواليتي عبوة عدد 30 بيضة نحو 247 جنيهًا.