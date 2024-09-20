أخبار مصر اليوم، "مصر للطيران" تكشف حقيقة وجود حالات اختناق على رحلة نيو جيرسي، خريطة سقوط الأمطار الأسبوع الأول من الخريف، انطلاق الدراسة في المعاهد الأزهرية غدا

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

أوضحت مصر للطيران أنه بالإشارة إلى الفيديو الذي تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية بشأن وجود حالات اختناق بين الركاب على رحلة مصر للطيران المتجهة من القاهرة إلى نيوجيرسي.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق النسخة الأولى من التطبيق الإلكتروني لمبادرات «100 مليون صحة»، وذلك ضمن مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان» بهدف التسهيل على المواطنين، وإتاحة خدمات مبادرات السيد رئيس الجمهورية، للصحة العامة، لمختلف الفئات، وكذلك التواصل الفعال مع المواطنين طوال الوقت، ومشاركة المعلومات الصحية.

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، عن تقديم 80 مليون و48 ألفا و932 خدمة طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للنسخة الثانية، مساء يوم 31 يوليو 2024، وحتى مساء أمس الخميس 19 سبتمبر، وفي إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، «بداية جديدة لبناء الإنسان».

أشارت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولى (اليونسترال) فى تقرير صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن بعضا من الملخصات والتعليقات القانونية على الأحكام القضائية الصادرة تطبيقا للقوانين النموذجية والاتفاقيات الدولية التي تبنتها اللجنة تم تحضيرها من خلال العيادة القانونية بكلية الحقوق جامعة عين شمس.

شاركت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في المعرض السياحي الدولي Leisure 2024 في دورته الثلاثين والذي أُقيمت فعالياته بالعاصمة الروسية موسكو.

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز الموضوعات التي تم الانتهاء من دراستها خلال شهر أغسطس 2024.

كشفت مصدر مسئول بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مقترح المشروع الهولندي الخاص باستعادة التنوع البيولوجي بشبه جزيرة سيناء تم عرضه على مسئولين بمركز بحوث الصحراء قبل عامين، لكن لم يلق قبولا من جانبهم لعدة اعتبارات علمية.

تستقبل المعاهد الأزهرية التي تعمل بنظام الفترتين، غدا السبت، طلابها في أول أيام العام الدراسي الجديد 2024 - 2025، على أن تنتظم الدراسة في كافة محافظات الجمهورية بعد غد الأحد.

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز عن الموضوعات التي تم الانتهاء من دراستها خلال شهر أغسطس 2024.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة الأحد المقبل بالتزامن مع أولى أيام الخريف على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحرى قد تكون خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وجنوب الوجه البحرى على فترات متقطعة.

أجرى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، اليوم، جولة تفقدية لعدد (٩) مدارس بالمحافظة لمتابعة جاهزيتها قبيل انطلاق العام الدراسى الجديد ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.

يواصل موقع التنسيق الإلكتروني، استقبال طلاب المرحلة الثالثة لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر، وفي حدود النسبة المقررة (10%)، وذلك خلال الفترة من اليوم الجمعة الموافق 20 /9/ 2024 حتى يوم الأحد الموافق 22 /9/ 2024، وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت.