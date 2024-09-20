التنظيم والإدارة ينتهي من ترقيات موظفين في 21 جهة حكومية

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز عن الموضوعات التي تم الانتهاء من دراستها خلال شهر أغسطس 2024.



وانتهى الجهاز المركزي للتنظيم برئاسة الدكتور صالح الشيخ من ترقية عدد من الموظفين في 21 و حدة بالجهاز الإداري للدولة.

كما انتهى من دراسة تنفيذ قرار تكليف لعدد من الكوادر الطبية في 71 وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة.

وانتهى من دراسة إجراء تعديلات تنظيمية في 16 وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة.



