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قبل ساعات من بدء الدراسة، وزير التربية والتعليم يتابع جاهزية ٩ مدارس في أسيوط

وزير التربية والتعليم،
وزير التربية والتعليم، فيتو
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أجرى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، اليوم، جولة تفقدية لعدد (٩) مدارس بالمحافظة لمتابعة جاهزيتها قبيل انطلاق العام الدراسى الجديد ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.

قبل العام الدراسي الجديد، وزير التربية والتعليم ومحافظ أسيوط يتفقدان ٩ مدارس بالمحافظة

و رافقهما خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، والمحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام مساعد المحافظة، والمستشار محمد محمود كامل وكيل مجلس الدولة المستشار القانوني للمحافظة والمستشار إسلام عوض مستشار المحافظ لشئون الإعلام والاتصال السياسي والمتحدث الرسمي للمحافظة، ومحمد إبراهيم الدسوقى مدير مديرية التربية والتعليم بأسيوط، والمهندس مصطفى عبد الفتاح مدير هيئة الأبنية التعليمية بالمديرية.

و تفقد الوزير والمحافظ مدارس 'الشهيد أحمد فايز الثانوية بنات" التابعة لإدارة أسيوط للتعليمية والتى تضم عدد (١٠٢٦) طالبة، ومدرسة "طه حنفى الإعدادية بنين" التابعة لإدارة أسيوط التعليمية والتى تضم عدد (٦٩٧) طالبا، ومدرسة "خديجة يوسف الثانوية بنات" التابعة لإدارة أسيوط التعليمية والتى تضم عدد (١٣٩٠) طالبة،  ومدرسة "الوحدة العربية الابتدائية" التابعة لإدارة أسيوط التعليمية والتى تضم (٩٠٧) طالب وطالبة، ومدرسة "درية الحسيني الابتدائية" التابعة لإدارة أسيوط التعليمية والتى تضم (٨٢٢) طالب وطالبة، ومدرسة "ناصر الثانوية العسكرية بنين" التابعة لإدارة أسيوط التعليمية والتى تضم (١٩٢٣) طالبا، ومدرسة "بنى مر الإعدادية بنات" التابعة لإدارة الفتح التعليمية والتى تضم عدد (٦١٣) طالبة، ومدرسة "النهضة للتعليم الأساسي" التابعة لإدارة الفتح التعليمية والتى تضم (١٢٠٩) طالب وطالبة،  ومدرسة "بنى مر الابتدائية الجديدة"، والتى تضم (٥٠٠) طالب وطالبة، ومدرسة "النهضة للتعليم الأساسى"، التابعة لإدارة الفتح التعليمية.

وقد تفقد الوزير والمحافظ خلال زيارتهما لهذه للمدارس، قاعات رياض الأطفال، والفصول، ومعامل العلوم بالمدارس الإعدادية، ومعامل الفيزياء والكيمياء بالمدارس الثانوية، وحجرات تحضير المعامل، وكذلك معامل الحاسب الآلي، ومعامل الوسائط المتعددة، وغرف المصادر والمكتبات، وحجرات التربية الفنية، والتربية الزراعية، والاقتصاد المنزلى، وقاعات الاجتماعات، وحدائق المدارس.

وخلال زيارة المدرسة، حرص الوزير على التأكد من قيام المدارس بتعليق قوائم أسماء الطلاب على جميع الفصول، وإعداد الجداول المدرسية، موجهًا بتوفير بيئة تعليمية محفزة وداعمة للطلاب.

واطمأن الوزير والمحافظ على تنفيذ الإجراءات التنفيذية الجديدة لمواجهة الكثافات الطلابية، والالتزام بالكثافات المتفق عليها، وتضمنت المدارس أقل من ٥٠ طالبا فى الفصل.

ووجه الوزير مديرى هذه المدارس بضرورة البدء في تنفيذ مجموعات التقوية مع بداية العام الدراسى، والإعلان عنها وضرورة توفير الإجراءات والآليات المناسبة لراحة المعلم والطالب، موضحًا أن هذه المجموعات تعقد تحت إشراف الوزارة وتضم أكفأ المعلمين.

كما تأكد الوزير من جاهزية الشاشات الذكية بالمدارس الثانوية وتشغيلها، وأدوات المعامل، ووجه بمراجعة الصيانات البسيطة بالمدارس.

وعلى هامش زيارة الوزير لمحافظة أسيوط، أدلى الوزير والمحافظ بتصريحات للوفد الصحفي المرافق خلال الزيارة، حيث أشاد الوزير بمدى جاهزية المحافظة لعام الدراسي الجديد وذلك في إطار ما شهده من استعدادات خلال زيارته للمدارس بالمحافظة، مؤكدا حرص وزارة التربية والتعليم على انطلاق عام دراسي منضبط بكافة المحافظات.

وفي رسالة طمأنة لأولياء الأمور، أكد الوزير أن الوزارة تستهدف تلقي أبنائنا الطلاب تعليمًا جيدًا وإعدادهم للمستقبل، مشيرا إلى أن الوزارة لا تدخر جهدًا من أجل تحقيق ذلك، كما أشار الوزير إلى أنه سيكون هناك متابعة مستمرة بجميع المحافظات خلال العام الدراسي.

ومن جانبه، أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، أن المحافظة تقوم بدور كبير في ضوء توجيهات الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني استعدادًا لانطلاق العام الدراسي، فضلًا عن التنسيق مع كافة الوزارات المعنية لتوفير كل الامكانيات وتقديم خدمة جيدة لأبنائنا في المدارس.

كما أكد المحافظ على أن المحافظة تعمل على توفير العمالة الكافية في المدارس، وكذلك أي عناصر وأدوات تحتاجها الوزارة.

كما ثمن المحافظ توفير الوزارة لكل الإمكانيات التي تحتاجها المحافظة لتقديم عملية تعليمية جيدة، ومنها الكتب الدراسية، والمدرسين الأكفاء، وتجهيز الفصول، والمعامل، وتوفير أجهزة الكمبيوتر، مؤكدًا على أن المحافظة على أتم الاستعداد لاستقبال للعام الدراسي الجديد.

وبالتوازي مع زيارة الوزير لمحافظات الصعيد، تجري قيادات الوزارة بتوجيهات من الوزير محمد عبداللطيف زيارات ميدانية بمحافظات القاهرة والجيزة والسويس والمنوفية والدقهلية والبحيرة والفيوم لمتابعة الاستعدادات لانطلاق العام الدراسي الجديد.

 

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