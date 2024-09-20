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"اليونسترال" تشيد بجهود العيادة القانونية بكلية الحقوق جامعة عين شمس

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو
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أشارت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولى (اليونسترال) فى تقرير صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن بعضا من الملخصات والتعليقات القانونية على الأحكام القضائية الصادرة تطبيقا للقوانين النموذجية والاتفاقيات الدولية التي تبنتها اللجنة  تم تحضيرها من خلال العيادة القانونية بكلية الحقوق جامعة عين شمس.

لجنة الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولى تشيد بجهود العيادة القانونية بكلية الحقوق

وفى هذا الشأن، تقدم الدكتور محمد صافى، عميد الكلية، بخالص الشكر والتقدير لفريق العيادة القانونية بالكلية بإشراف الأستاذ الدكتور شريف العطافى، الأستاذ المساعد بقسم القانون المدنى، ومجموعة العمل التى شاركت فى التعليق على الأحكام وتلخيصها، وهم المدرس المساعد أميرة سامى بقسم القانون المدنى، والمدرس المساعد رنا محمد بقسم القانون المدنى، والمدرس المساعد نوران سامى بقسم القانون التجارى.

 

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