مصدر بـ الزراعة: المشروع الهولندي لاستعادة التنوع البيولوجي بسيناء كلام نظري

كشفت مصدر مسؤول بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مقترح المشروع الهولندي الخاص باستعادة التنوع البيولوجي بشبه جزيرة سيناء تم عرضه على مسئولين بمركز بحوث الصحراء قبل عامين، لكن لم يلق قبولا من جانبهم لعدة اعتبارات علمية.

وأضاف المصدر أن الشركة التي تتولى التسويق للمشروع عرضت على المسئولين “كلام نظري” في هيئة خطوط عريضة فارغة من المضمون العلمي، حيث أن العرض لم يشمل أي بحوث علمية نظرية معمقة أو تطبيقية حقيقية يتم التعويل عليها عند النقاش في المشروع، وانتهت تلك الجلسات الي لا شيء.

ولفت إلى أن ما يطرحه المشروع من مقترحات لإعادة تأهيل بحيرة البردويل يحتاج إلى دراسات مستفيضة وعميقه، باعتبار البردويل أحد أنقى البحيرات في العالم وتنتج أسماك فائقة الجودة عليها طلب مرتفع في الاتحاد الأوروبي، واي مقترح لتعميقها دون وجود دراسات علمية شاملة هو مجرد أوهام لا يعتد بها.

وأكد أن الترويج لإمكانية زيادة خصوبة المناطق المحيطة بالبحيرة من خلال استخدام نواتج الحفر والتعميق غير واقعي بالمرة ويحتاج أولا إلى إجراء تحاليل دقيقة لطبيعة التربة في قاع بحيرة البردويل وملائمتها لتكون اداة لزيادة خصوبة المنطقة المحيطة من الأصل.

واشار إلى أن الحديث عن المشروع من جديد من جانب وسائل إعلام أجنبية كان غريبا خاصة بعد طرحة بإنه احد الوسائل لانقاذ البيئة في العالم، وهو شيء لا يتلائم مع واقع المشروع الذي تم عرضه على وزارة الزراعة