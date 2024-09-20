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أخبار مصر

وسط تعليمات مشددة، انطلاق الدراسة في المعاهد الأزهرية غدا

طلاب المعاهد الأزهرية
طلاب المعاهد الأزهرية

تسقبل المعاهد الأزهرية التي تعمل بنظام الفترتين، غدا السبت، طلابها في أول أيام العام الدراسي الجديد 2024 - 2025، على أن تنتظم الدراسة في كافة محافظات الجمهورية بعد غد الأحد.

العام الدراسي الجديد في المعاهد الأزهرية 

ومن جانبه انهى قطاع المعاهد الأزهرية استعداداته من أجل استقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد.

ومن جانبه اجتمع  الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، امس الخميس، بشيوخ المعاهد الجدد بمنطقة الأقصر الأزهرية، وذلك في إطار جولاته التفقدية لمتابعة استعدادات المعاهد لاستقبال العام الدراسي الجديد. 

تعليمات العام الدراسي الجديد في المعاهد الأزهرية 

وخلال اللقاء، شدد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية على ضرورة الإسراع في تجهيز المعاهد لاستقبال الطلاب، مع التركيز على توفير بيئة تعليمية مريحة من حيث جاهزية الفصول ونظافتها، حفاظًا على سلامة الطلاب. 

كما أكد على أهمية متابعة وصول الكتب الدراسية وتسليمها للطلاب بشكل فوري، مع الالتزام الكامل بتعليمات القطاع بشأن بدء العام الدراسي الجديد وإتمام كافة الاستعدادات المطلوبة، معربًا عن أمله في أن يكون العام الدراسي الجديد ناجحًا ومثمرًا، متمنيًا لجميع الطلاب والطالبات النجاح والتوفيق.
 

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أبرز التعديلات على المناهج الدراسية في المعاهد الأزهرية (إنفوجراف)

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رئيس المعاهد الأزهرية يعلن أبرز التعديلات بالمواد الدراسية للمرحلة الثانوية

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