الجمعة 20 سبتمبر 2024
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"التنظيم والإدارة" ينتهي من دراسة منح حافز التميز العلمي لبعض موظفي 11 جهة

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والادارة،فيتو

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز الموضوعات التي تم الانتهاء من دراستها خلال شهرأغسطس 2024.

وقال إن  الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة انتهى من دراسة منح حافز التميز العلمي لعدد من الموظفين في 11 وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة والحاصلين علي دبلوم عال أو ماجستير أو دكتوراه في مجال تخصصي.

وانتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من الإفادة بالرأي القانوني لعدد 20 وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة.


وانتهى الجهاز أيضا من دراسة تحويل عدد من الدرجات الوظيفية الشخصية إلى دائمة في 7 وحدات بالجهاز الإداري للدولة.

 

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