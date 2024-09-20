الجمعة 20 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الصحة تطلق النسخة الأولى من التطبيق الإلكتروني للمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة

وزارة الصحة،فيتو
وزارة الصحة،فيتو

 أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق النسخة الأولى من التطبيق الإلكتروني لمبادرات «100 مليون صحة»، وذلك ضمن مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان» بهدف التسهيل على المواطنين، وإتاحة خدمات مبادرات السيد رئيس الجمهورية، للصحة العامة، لمختلف الفئات، وكذلك التواصل الفعال مع المواطنين طوال الوقت، ومشاركة المعلومات الصحية.

 

توجيه المستفيدين إلى أقرب مكان مناسب لتلقي خدمات الفحص والعلاج

 وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن التطبيق يتضمن خدمات مبادرات الصحة العامة والتي شملت (صحة المرأة، وفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، والكشف المبكر عن الأورام السرطانية، والكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، والكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال حديثي الولادة، واكتشاف وعلاج سوء التغذية والأنيميا والتقزم بين طلاب المدارس، والعناية بصحة الأم والجنين، وفحص المقبلين على الزواج، ودعم الصحة النفسية والعلاج المبكر لاضطرابات طيف التوحد)، لافتًا إلى أن التطبيق يوفر خدمة التسجيل لتلقي عدد من خدمات المبادرات وتوجيه المستفيدين إلى أقرب مكان مناسب لتلقي خدمات الفحص والعلاج.

وأضاف «عبدالغفار» أنه تم تصنيف المبادرات طبقًا للنوع، والعمر، حيث شملت المبادرات خدمات لجميع الفئات العمرية، كما تم إتاحة الإرشادات والمعلومات الخاصة بكل مبادرة والفئات المستهدفة، لرفع الوعي بأهمية إتباع نمط الحياة الصحي، وبما ينعكس على تحسين مؤشرات الصحة العامة، وتحقيق الهدف الاستراتيجي في محور بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته، من خلال إتاحة خدمة صحية متميزة، وتفعيل التحول الرقمي في مجال الرعاية الصحية.

 

إطلاق النسخة الأولى من التطبيق الإلكتروني للهواتف الذكية

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة لشئون مشروعات ومبادرات الصحة العامة، إلى أن إطلاق النسخة الأولى من التطبيق الإلكتروني للهواتف الذكية، يسعى إلى التسهيل على المواطنين والمستهدفين بكافة مبادرات الصحة العامة، من خلال إتاحة المعلومات اللازمة لكيفية الحصول على الخدمة، وأماكن تقديمها، منوهًا إلى أن التطبيق يتيح تلقي جميع الاستفسارات والمقترحات من المستخدمين، لتحسين جودة الخدمات المقدمة.

الصحة الفلسطينية تكشف حصيلة ضحايا العدوان على الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر

بعد حجز 63 حالة مصابة بنزلة معوية بمستشفيات أسوان.. الصحة تنفي تسممهم بسببب مياه الشرب.. وتفعيل منظومة الترصد للكشف عن أسباب الإصابات

يذكر أن التطبيق متاح من خلال رابطين، أحدهما للهواتف التي تعمل بنظام الأندرويد، وهواتف آبل

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الأمراض المزمنة الاعتلال الكلوي 100 مليون صحة الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة المقبلين على الزواج بداية جديدة لبناء الإنسان طلاب المدارس ضعف وفقدان السمع علاج الامراض المزمنة فحص المقبلين علي الزواج علاج سوء التغذية وزارة الصحة

مواد متعلقة

الصحة الفلسطينية تكشف حصيلة ضحايا العدوان على الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر

5 تعليمات من الصحة لتجنب الإصابة بالنزلات المعوية

محافظ الإسماعيلية يكرم وكيل وزارة الصحة (صور)

وزير الصحة لـ سفير كازاخستان: مصر أكبر منتج للدواء في أفريقيا

الأكثر قراءة

أول رد من "مصر للطيران" لكشف حقيقة وجود حالات اختناق على رحلة نيوجيرسي

استهدفه الاحتلال في غارة على لبنان، من هو إبراهيم عقيل المتهم بتفجير السفارة الأمريكية في بيروت؟

بيرسي تاو يصدم كولر قبل مواجهة جورماهيا الكيني

صلاح التيجاني خلال التحقيقات: خديجة تنتقم مني بسبب رفض ابني الزواج منها

نجم الإسماعيلي يظهر بـ تيشيرت يحمل صورة إيهاب جلال

السيناريوهات المتوقعة لقرارات لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية

صلاح عبدالله: أتمنى رصد الحالات المشابهة لأحمد عزمي وتقديمها للمخرجين

الانتخابات الأمريكية، خطأ فادح من كامالا هاريس خلال مقابلتها مع أوبرا (فيديو)

منوعات

المزيد

بعد مرور 15 شهرا، اكتشاف سبب جديد لتحطم الغواصة "تيتان"

الصين تطلق ستة أقمار صناعية إلى المدار

بالون أطفال يثير ذعرًا في بلدة تركية، ما القصة؟

ارتفاع حصيلة ضحايا العقار المنهار في سيراليون لـ 15 شخصا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الجمعة 20- 9- 2024

تعرف على أسعار الأرز المحلي اليوم الجمعة 20-9-2024

موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2024، وهذه حقيقة الزيادة الجديدة

المزيد

انفوجراف

مبيعات السيارات الكورية في مصر خلال أول 7 أشهر من 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شباب حول الرسول، معاذ ومعوذ "شقيقان أحبهما النبي"

وكيل الأزهر: ميلاد النبي كان نقطة تحول تاريخية للبشرية جمعاء

من هم الزبانية، وما علاقتهم بأبي جهل؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية