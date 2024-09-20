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خريطة سقوط الأمطار الأسبوع الأول من الخريف

طقس الخريف، فيتو
طقس الخريف، فيتو
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حذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة الأحد المقبل بالتزامن مع أولى أيام الخريف على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحرى قد تكون خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وجنوب الوجه البحرى على فترات متقطعة.

حالة الطقس في محافظة الفيوم غدا السبت 21-9-2024

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 19- 09- 2024

وتسقط أمطار خفيفة يوم الإثنين على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية بدء تحسن الطقس غدا، حيث تنخفض درجات الحرارة من 4 :5 درجات ليسود طقس حار على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى،شديد الحرارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا السبت، حيث يسود طقس حار  نهارا مائلا للحرارة رطب ليلا على اغلب الأنحاء.

الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن  يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وو على السواحل الشمالية وشديد الحرارة  على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس مائلا للحرارة رطب ليلا على شمال البلاد مائلا للحرارة رطب ليلا  على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.


كما حذرت هيئة الارصاد الجوية من شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

حالة الطقس غدا

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة عن الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 34

درجة الحرارة المحسوسة:36

درجة الحرارة الصغرى:  24

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:30

درجة الحرارة المحسوسة: 33

درجة الحرارة الصغرى: 23

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:31

درجة الحرارة المحسوسة:34

درجة الحرارة الصغرى: 24

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:39

درجة الحرارة المحسوسة:41

درجة الحرارة الصغرى: 28

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 38

درجة الحرارة المحسوسة: 40

درجة الحرارة الصغرى: 23

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:43

درجة الحرارة المحسوسة: 44

درجة الحرارة الصغرى:28

 
 

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