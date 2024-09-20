الجمعة 20 سبتمبر 2024
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أخبار مصر

الجناح المصري بالمعرض السياحي الدولي بموسكو يفوز بجائزة أفضل تصميم

الجناح المصري بمعرض
الجناح المصري بمعرض روسيا السياحي
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شاركت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في المعرض السياحي الدولي Leisure 2024 في دورته الثلاثين والذي أُقيمت فعالياته بالعاصمة الروسية موسكو.

المشاركة في المعارض الخارجية 


وأكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار على أهمية المشاركة  بالمعارض السياحية الكبرى والفعالة التي تُقام بالأسواق السياحية المستهدفة لإلقاء مزيد من الضوء على المقصد السياحي المصري وما تشهده صناعة السياحة في مصر من مستجدات بالإضافة إلى الترويج للمنتجات والأنماط السياحية المتنوعة التي يتمتع بها وجهود الدولة ليكون المقصد السياحي المصري الأول في العالم من حيث التنوع في أنماطه ومنتجاته السياحية، والتعرف على توجهات ومتطلبات السائحين بهذه الأسواق بما يساهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة منها.

وافتتح الجناح المصري المشارك بالمعرض السفير نزيه النجاري سفير مصر بموسكو، بحضور الدكتور محمد عطا الشربيني ممثلًا عن الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ومحمد القاضي مدير مكتب مصر للطيران بموسكو، وممثلين عن الناقل الوطني مصر للطيران.

اتحاد منظمي الرحلات الروسي
 

ومن جانبه أكد عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى إلى أن معرض Leisure يعد من أهم المعارض المهنية في روسيا والتي يتم تنظيمها بدعم من اتحاد منظمي الرحلات الروسي ATOR  والاتحاد الروسي لصناعة السياحة PGT، حيث يقوم متخذي القرار من المهنيين بقطاع السياحة في روسيا بالتواصل مع نظرائهم من دول العالم وعقد الاجتماعات وتنفيذ الصفقات والشراكات.

كما أوضح محمد سلامة رئيس الإدارة المركزية لمكاتب السياحة بالهيئة أن مشاركة الهيئة في المعرض تعد فرصة جيدة لإبراز صورة مصر السياحية بالشكل الذى يليق بها عالميًا والتنوع السياحي الذي تتمتع به لاسيما وأن السوق الروسي يحقق معدلات نمو كبيرة تُنبئ بقرب عودة التدفقات السياحية منه إلى معدلاتها الطبيعية، كما تعد فرصة لإلقاء الضوء على ما يقدمه المقصد السياحي المصري من فرص نمو لأعمال منظمي الرحلات وشركات الطيران بالسوق الروسي وبخاصة بعد الاهتمام الكبير بمنطقة الساحل الشمالي ومدينة العلمين الجديدة.

وفاز الجناح المصري بجائزة أفضل جناح في المعرض من حيث التصميم والذي يأخذ شكل المعبد المصري القديم بلمحة عصرية. 
الوجهات السياحية الجديدة في مصر 
كما شارك الدكتور محمد الشربيني في ورشتي العمل التي تم تنظيمهما على هامش فعاليات المعرض، ألقى خلالهما الضوء على الوجهات السياحية ولاسيما الجديدة والواعدة بالمقصد السياحي المصري منها مدينة العلمين الجديدة والتي شهدت إقبالًا كبيرًا خلال الموسم السياحي الصيفي الحالي، بالإضافة إلى الحديث عن المنتجات والأنماط السياحية المتنوعة بالمقصد السياحي المصري ولاسيما تلك التي تحظى باهتمام السائحين الروس.

تجدر الإشارة إلى أن المعرض السياحي الدولي Leisure يشارك به حوالى 400 عارض من روسيا  بالإضافة إلى مشاركة كبيرة من 51 دولة أجنبية، كما يبلغ عدد زائريه نحو 9500 زائر ويحظي بتغطية اعلامية واسعة.
 

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وزارة السياحة والآثار الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي المعرض السياحي الدولي موسكو بالعاصمة الروسية العاصمة الروسية شريف فتحي وزير السياحة والآثار شريف فتحي وزير السياحة والآثار سفير مصر بموسكو

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