أول رد من "مصر للطيران" لكشف حقيقة وجود حالات اختناق على رحلة نيوجيرسي

أوضحت مصر للطيران أنه بالإشارة إلى الفيديو الذي تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية بشأن وجود حالات اختناق بين الركاب على رحلة مصر للطيران المتجهة من القاهرة إلى نيوجيرسي.

ومن جانبها أوضحت مصر للطيران، أنه أثناء إقلاع رحلة مصر للطيران رقم MS987 المتجهة من القاهرة إلى نيوجيرسي في تمام الساعة 5:25 صباح يوم 18 سبتمبر، شعر أحد الركاب بتعب وإعياء شديد أثناء تحرك الطائرة على الأرض فى طريقها للإقلاع، نظرا لارتفاع درجة الحرارة داخل الكابينة نتيجة خلل مفاجئ لعمل نظام تكييف الطائرة على الأرض، وقد قام طاقم الضيافة الجوية بالاستعانة بأحد الأطباء من الركاب المسافرين على متن الطائرة والذي أكد علي أن حالته الصحية تستدعي طلب الإسعاف، وعلى الفور قام أفراد الطاقم بإبلاغ قائد الطائرة بالحالة الصحية للراكب، وحفاظًا على سلامته فقد قرر قائد الرحلة العودة مرة أخرى إلى موقع التحرك، وذلك في تمام الساعة 5:40 صباحًا.

وأكدت شركة مصر للطيران، تم استدعاء سيارة الإسعاف للكشف على الراكب لتقديم الإسعافات الطبية له وتحديد إمكانية سفره من عدمه، وبعد تقديم الإسعافات الأولية للراكب وسؤاله عن رغبته فى استكمال الرحلة من عدمه، أصر الراكب على استكمال الرحلة بعد موافقة المسعفين.

واستطردت: هذا وبعد محاولات عديدة تم تهدئة الركاب. نظرا لارتفاع درجة الحرارة داخل الطائرة، والتأكد من الحالة الصحية للراكب وقدرته علي استكمال الرحلة وأقلعت الرحلة مرة أخرى متجهة إلىنيوجيرسي في تمام الساعة 7:10 صباح نفس اليوم.

هذا وتقوم مصر للطيران بفتح تحقيق شامل للكشف عن الملابسات الخاصة بالرحلة وتتقدم بخالص اعتذارها عما حدث أثناء الرحلة وتؤكد حرصها الدائم على سلامة الركاب وراحتهم والتي تأتي في المقام الأول لديها، وتقوم حاليا بالتواصل مع ركاب الرحلة لتقديم الاعتذار المناسب لهم.