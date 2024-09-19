شركة طيران أمريكية تعلق رحلاتها إلى إسرائيل حتى نهاية العام

قالت صحيفة "جيروزاليم بوست"، اليوم، إن "خطوط دلتا الأمريكية، ستعلق رحلاتها بين نيويورك وتل أبيب إلى نهاية العام بسبب التصعيد الحالي".

شركة طيران تعلق رحلاتها إلى الشرق الأوسط

وكانت شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا"، قد أعلنت "تمديد تعليق رحلاتها إلى الشرق الأوسط"

وأوضحت لوفتهانزا "سيتم إلغاء الرحلات الجوية إلى تل أبيب وطهران حتى 24 سبتمبر". وأضافت "سيتم تعليق الرحلات الجوية إلى بيروت حتى 26 أكتوبر".

البيت الأبيض يؤكد العمل على حل دبلوماسي لتهدئة المنطقة

وأصدر البيت الأبيض، منذ قليل، بيانا قال فيه: إن "وقف إطلاق النار بغزة سيهدئ التوتر بالمنطقة، وما زلنا نعتقد أن الحل الدبلوماسي هو السبيل الأمثل للمضي قدما وما زلنا نعتقد أنه ممكن".

وتابع البيت الأبيض، موقف الولايات المتحدة ثابت ضد كل التهديدات المدعومة من إيران بما في ذلك حزب الله اللبناني.

واستطرد البيت الأبيض، سنواصل العمل على إيجاد حلول دبلوماسية بديلة للتصعيد الحالي تسمح للمدنيين بالعودة إلى ديارهم، وأعتقد أن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة سيهدئ التوتر في المنطقة.

ولفت البيت الأبيض، نواصل العمل مع مصر وقطر وإسرائيل للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح الرهائن.