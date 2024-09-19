إذاعة الجيش الإسرائيلي تزعم استهدف 100 منصة صواريخ لحزب الله

زعمت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم، أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف أكثر من 100 منصة صواريخ تابعة لحزب الله اللبنانى.

الجيش الإسرائيلي يزعم استهدف 100 منصة صواريخ في لبنان

وحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإنه تم استهداف أكثر من 100 منصة صواريخ في جنوب لبنان تابعة لحزب الله، في الموجة الثانية للغارات الجوية اليوم.

أيضا نقلت صحيفة "معاريف" العبرية، عن مصادر بوقوع موجة هجمات على 70 هدفا خلال 20 دقيقة في جنوب لبنان.

إلى ذلك قالت هيئة البث الإسرائيلية، إنه تم استهداف أكثر من 50 موقعا لحزب الله في مختلف أنحاء لبنان خلال الموجة الثانية من الضربات.

ونقلت الهيئة الإسرائيلية عن مسئول إسرائيلي قوله "نعمل لاستغلال التطورات لدفع حزب الله إلى إعطاء ضوء أخضر لحل دبلوماسي".

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو يشن موجة واسعة من الهجمات في جنوب لبنان للمرة الثانية هذا اليوم.

إسرائيل تعتبر أن لبنان أصبح ساحة المعركة الرئيسية

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم، أنه اعتبارا من هذا المساء، أصبح لبنان ساحة المعركة الرئيسية لإسرائيل، وليس غزة.

وحسب القناة 14 الإسرائيلية، إنه "في قطاع غزة سوف تبقى قوات مسيطرة بقوة على محوري نتساريم وفيلادلفيا، وفي الضفة ستواصل قواتنا عملياتها بقوات منخفضة قدر الإمكان، وفي لبنان سنذهب بكل شيء".