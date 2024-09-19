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خارج الحدود

حسن نصر الله يكشف عن رسالة سرية وصلت حزب الله بعد ضربة البيجر

نصر الله، فيتو
نصر الله، فيتو

كشف الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، اليوم، عن تلقى الجزب رسائل من جهات عدة عقب ضربة تفجيرات البيجر، مفاده الضغط على المقاومة للتوقف عن العمليات الداعمة لغزة.

كلمة الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله

وتابع نصر الله فى كلمة له اليوم، إن "احد اهم عناصر الضغط على كيان العدو واهم جبهات الاستنزاف الى جانب الجبهات الاخرى هي الجبهة اللبنانية لانها ضاغطة وبقوة".

نصر الله يعترف بتلقى حزب الله ضربة كبيرة 

أقر الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، اليوم، بتعرض المقاومة الإسلامية فى لبنان، لضربة كبيرة غير مسبوقة فى سياق تعليقه على تفجيرات البيجر وأجهزة الاتصالات اللاسلكية.

واستطرد حسن نصر الله، سنستطيع أن نتجاوز هذه المحنة، وأقول إن هذه الضربة الكبيرة لن تسقطنا من خلال هذه التجربة ودروسها وعبرها سنصبح اقوى وامتن واشد صلابة وعودا وقدرة على مواجهة كل الاحتمالات والمخاطر.

وتابع حسن نصرالله، إن العدو يفترض أن أجهزة “البيجر” التي يتجاوز عددها 4 آلاف جهاز موزعة على الأخوة والأخوات في حزب الله وهو بذلك كان يتعمد قتل 4 آلاف إنسان في دقيقة واحدة.

واستطرد، حسن نصر الله، أمين عام حزب الله اللبناني، سنتبنى تسمية مجزرة الثلاثاء ومجزرة الاربعاء، والله بلطفه وكرمه دفع الكثير من البلاء لان الكثير من هذه الاصابات كانت طفيفة وعدد من هذه “البيجرات” كانت مطفأة وبعضها لم يوزع بعد.

تزامنا مع كلمة نصر الله، الجيش الإسرائيلي يصدق على خطط حرب الجيهة الشمالية

حسن نصر الله يعترف بتعرض حزب الله لضربة كبيرة غير مسبوقة

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