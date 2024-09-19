مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين بالجليل الأعلى إثر إطلاق قذيفتين من ‎لبنان

أفادت وسائل إعلام عبرية، بمقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين قرب تل حاي بالجليل الأعلى إثر إطلاق قذيفتين من جنوب ‎لبنان.

بداية مرحلة جديدة من الحرب

قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن "مركز الثقل" في الحرب يتحرك شمالًا، حيث تخوض إسرائيل اشتباكات يومية مع حزب الله اللبناني.

وأكد يوآف جالانت خلال زيارة لقاعدة جوية إسرائيلية: "مركز الثقل يتحرك شمالًا - ويتم تخصيص الموارد".."نحن في بداية مرحلة جديدة من الحرب - تتطلب الشجاعة والتصميم والمثابرة من جانبنا"، وفقًا لبيان صادر عن مكتبه.

وتابع جالانت أن الجيش الإسرائيلي لم "ينس" أهدافه في غزة.. "لم ننس الرهائن ولم ننس مهامنا في الجنوب"، مضيفًا أنه حان الوقت الآن لضمان تمكن النازحين من الشمال من العودة إلى ديارهم.

وأوضح قائلا: "يتم تنفيذ العمليات من قبل جميع الأجهزة الأمنية ومهمتنا واضحة - ضمان العودة الآمنة لسكان شمال إسرائيل إلى ديارهم".