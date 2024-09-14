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خارج الحدود

حزب الله يعلن استهداف الفيلق الشمالي الإسرائيلي وقاعدة 282 قرب بحيرة طبريا

حزب الله
حزب الله

 أعلن حزب الله اللبناني، اليوم السبت، استهداف مخازن التسليح والطوارئ التابعة للواء المدفعي والصواريخ الدقيقة "282" التابع للجيش الإسرائيلي، شمال غرب بحيرة طبريا.

وقال الحزب، في بيان، إن عناصره استهدفت مخازن التسليح والطوارئ التابعة لقاعدة "282" في يفتاح إليفليط، بعشرات الصواريخ من طراز "كاتيوشا".

وأضاف البيان أن هذه العملية "جاءت ردًا على ‌‏‌‏اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي على القرى الجنوبية والمنازل الآمنة وخصوصًا في بلدة ‏كفرمان، ودعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة".

وكان "حزب الله" قد أعلن صباح اليوم السبت، استهداف المقر الاحتياطي للـ"فيلق الشمالي" الإسرائيلي وقاعدة تمركز احتياط فرقة الجليل ومخازنها اللوجيستية في عميعاد، بعشرات صواريخ "الكاتيوشا".

وفي عملية ثانية نفذتها اليوم أيضًا، دمر "حزب الله" دبابة "ميركافا" إسرائيلية على طريق رويسات العلم - زبدين، بحيث اشتعلت النيران فيها بعد استهدافها بصاروخ موجه.

وفي المقابل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه رصد إطلاق 55 صاروخا من لبنان باتجاه الجليل الأعلى، منذ صباح اليوم، مشيرًا إلى أن صفارات الإنذار دوت بشكل متكرر في الشمال.

 

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