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خارج الحدود

إعلام عبري: صواريخ حزب الله تقطع الكهرباء والاتصالات عن مستوطنة المطلة

مستوطنة المطلة، فيتو
مستوطنة المطلة، فيتو

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم، بأن "مستوطنة المطلة دخلت سيناريو مستوطنة "ألتا" وأصبحت بلا كهرباء ولا اتصالات، جراء سقوط صواريخ حزب الله ثقيلة أطلفت من جنوب لبنان".

 

قطع الكهرباء والاتصالات على مستوطنة المطلة 

وأعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وردًا ‏على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة قصف مجاهدو المقاومة الاسلامية ‏موقع المطلة بصلية من صواريخ فلق".‏

 

وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن "سلاح الجو بدأ بشن موجة واسعة من الهجمات في جنوب لبنان للمرة الثانية هذا اليوم".

حماس تثمن تمسك حسن نصر الله بدعم المقاومة الفلسطينية

ثمنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، خطاب الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله الذي جدد فيه التأكيد على موقف للمقاومة الإسلامية في لبنان في مواصلة جبهة الإسناد والدعم لقطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة وللمقاومة الفلسطينية، حتى يتوقف العدوان النازي وحرب الإبادة الجماعية في قطاع غزَّة".

 

وقالت حركة حماس، أن " موقف نصر الله الذي يشكل  لدى شعبنا ومقاومتنا محل تقدير واعتزاز، يعد صفعة على وجه نتنياهو وحكومته الفاشية، وإجهاضًا لمخططاتهم في ضرب جبهة إسناد شعبنا ومقاومتنا في قطاع غزة؛ عبر العملية الإرهابية الوحشية المروعة التي ارتكبها العدو الصهيوني ضدّ الشعب اللبناني الشقيق يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين".

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