انفجارات في جنوب لبنان والدفع بسيارات إسعاف إلى الضاحية الجنوبية (فيديو)

سمع أصوات انفجارات في أكثر من منطقة في لبنان، عصر اليوم الأربعاء، وذلك بعد وقت قليل من إعلان حزب الله، استهداف قوة مدفعية إسرائيلية في الجليل الغربي بالصواريخ.

وأشارت وسائل إعلام لبنانية، إلى تحرك عدد من سيارات الإسعاف باتجاه الضاحية الجنوبية، وسط أنباء عن وقوع انفجارات خلال مراسم تشييع جثامين عناصر من حزب الله.

إصابة أكثر من 1000 شخص في لبنان

وحملت جماعة حزب الله اللبنانية، أمس الثلاثاء، إسرائيل مسؤولية تفجير أجهزة الاتصالات في لبنان.

أضاف حزب الله: "العدو الغادر المجرم سينال بالتأكيد قصاصه العادل على هذا العدوان الآثم من حيث يحتسب ولا يحتسب".

وأفادت مصادر أمنية لوكالة «رويترز» الإخبارية، مساء أمس الثلاثاء، بإصابة أكثر من 1000 شخص في لبنان بسبب عملية تفجير لأجهزة اتصال لاسلكية.

وطالبت وزارة الصحة اللبنانية، مساء أمس الثلاثاء، جميع المواطنين الذين يمتلكون أجهزة لاسلكية ذات نوعية محددة - Pager - برميها بعيدا عنهم بشكل فوري.

مئات الإصابات في انفجار أجهزة لاسلكية بيد حامليها



ودعت الصحة اللبنانية المستشفيات للاستنفار ورفع مستوى استعداداتها لتلبية الحاجة السريعة لخدمات الطوارئ.

وكانت وسائل إعلام لبنانية تحدثت عن تسجيل مئات الإصابات في انفجار أجهزة لاسلكية بيد حامليها في مختلف مناطق البلاد.