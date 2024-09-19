تفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات العثور على جثة ميكانيكي مقتول بالمطرية
أمرت نيابة المطرية بتفريغ كاميرات المراقبة واستدعاء شهود العيان لكشف ملابسات العثور على جثة شاب مقتول بعدة طعنات وملقي بأحد الشوارع.
تلقت مباحث قسم شرطة المطرية بلاغا من الأهالي يفيد بعثورهم على جثة لشاب به عدة طعنات، وملقى في أحد شوارع المنطقة.
وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وأن الجثة تعود لشاب يعمل ميكانيكي، وبه إصابات طعنية.
تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.