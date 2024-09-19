الخميس 19 سبتمبر 2024
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حوادث

تفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات العثور على جثة ميكانيكي مقتول بالمطرية

الطب الشرعى
الطب الشرعى

 أمرت نيابة المطرية بتفريغ كاميرات المراقبة واستدعاء شهود العيان لكشف ملابسات العثور على جثة شاب مقتول بعدة طعنات وملقي بأحد الشوارع. 


تلقت مباحث قسم شرطة المطرية بلاغا من الأهالي يفيد بعثورهم على جثة لشاب به عدة طعنات، وملقى في أحد شوارع المنطقة.

وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وأن الجثة تعود لشاب يعمل ميكانيكي، وبه إصابات طعنية.
تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


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