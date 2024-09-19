الخميس 19 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي: نحن في بداية مرحلة جديدة من الحرب

جالانت
جالانت

قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن "مركز الثقل" في الحرب يتحرك شمالًا، حيث تخوض إسرائيل اشتباكات يومية مع حزب الله اللبناني. 

وأكد يوآف جالانت خلال زيارة لقاعدة جوية إسرائيلية: "مركز الثقل يتحرك شمالًا - ويتم تخصيص الموارد".."نحن في بداية مرحلة جديدة من الحرب - تتطلب الشجاعة والتصميم والمثابرة من جانبنا"، وفقًا لبيان صادر عن مكتبه. 

وتابع جالانت أن الجيش الإسرائيلي لم "ينس" أهدافه في غزة.. "لم ننس الرهائن ولم ننس مهامنا في الجنوب"، مضيفًا أنه حان الوقت الآن لضمان تمكن النازحين من الشمال من العودة إلى ديارهم.

وأوضح قائلا: "يتم تنفيذ العمليات من قبل جميع الأجهزة الأمنية ومهمتنا واضحة - ضمان العودة الآمنة لسكان شمال إسرائيل إلى ديارهم". 

وردد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان العامة للجيش الإسرائيلي الفريق هيرتسي هاليفي تصريحات جالانت في تصريحات منفصلة. 

وقال نتنياهو في بيان أصدره مكتبه: "سنعيد سكان الشمال إلى منازلهم بأمان"، وقال هاليفي: "نحن عازمون على خلق الظروف الأمنية التي ستعيد سكان الشمال إلى منازلهم، إلى مجتمعاتهم، بمستوى عالٍ من الأمن". 

وفي حين كان التركيز في الحرب على غزة، فإن تبادل إطلاق النار المستمر بين القوات الإسرائيلية وحزب الله في لبنان أجبر عشرات الآلاف من الناس على جانبي الحدود على الفرار.

جاءت التصريحات الأخيرة من قبل كبار المسؤولين الإسرائيليين الثلاثة المشرفين على الحملة العسكرية في غزة بعد أن وسعت إسرائيل أهداف حربها هذا الأسبوع للتركيز على حزب الله. 

ولم يتم إعلان الحرب رسميًا، لكن تبادل إطلاق النار بين القوات الإسرائيلية وحزب الله أسفر عن مقتل المئات معظمهم من المقاتلين في لبنان، وعشرات الأشخاص على الجانب الإسرائيلي. 

وجاءت أحدث تصريحات القادة الإسرائيليين في الوقت الذي هزت فيه موجة جديدة من الانفجارات في أجهزة يستخدمها حزب الله لبنان، مما أسفر عن مقتل 14 شخصًا وإصابة أكثر من 450 آخرين، وفقًا لأرقام وزارة الصحة. 

ويوم الثلاثاء، أدى انفجار مئات من أجهزة النداء التابعة لحزب الله في وقت واحد إلى مقتل 12 شخصًا وإصابة ما يصل إلى 2800 في هجوم غير مسبوق ألقي باللوم فيه على إسرائيل وظلت السلطات الإسرائيلية صامتة بشأن الانفجارات.

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