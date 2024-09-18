أخبار الاقتصاد اليوم: الرابحون من قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة.. زيادة فى سعر الذهب بمحلات الصاغة واللحوم بالأسواق.. وهذه توقعات أسعار السيارات الفترة المقبلة

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

قرر الاحتياطي الفيدرالي بدء دورة تيسير سياسته النقدية فعليًا عبر خفض أسعار الفائدة من أعلى مستوى في 22 عامًا بواقع 50 نقطة أساس، ما يُعد الخفض الأول لسعر فائدة التمويل لدى البنك المركزي الأميركي منذ فترة الجائحة عام 2020.

صوتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في نهاية اجتماعها يوم الأربعاء على خفض أسعار الفائدة إلى نطاق 5% و4.75%، في إطار سعي البنك المركزي الأميركي لتفادي تأثر النمو الاقتصادي بأجرأ دورة تشديد نقدي منذ عقود، ولتجنب المزيد من التدهور في ظروف سوق العمل.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، عقب قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بخفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ مارس 2020، إلى جانب هبوط الدولار.

وارتفعت أسعار المعدن الثمين في المعاملات الفورية بنسبة 1% أو 25.8 دولارا ليسجل 2595.3 دولارا للأونصة بحلول الساعة 19:28 بتوقيت جرينتش، لتصل الأسعار لأعلى مستوى على الإطلاق، ومتجاوزة المستوى المسجل يوم الاثنين البالغ 2589.59 دولار.

عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، سلسلة اجتماعات مكثفة مع عدد من الشركات البريطانية العاملة في مجالات الصناعات الدوائية والرعاية الصحية وتصنيع وتعبئة الفاكهة وتصنيع إشارات السكك الحديدية، وذلك في إطار زيارته الحالية للعاصمة البريطانية لندن.

والتقى الوزير مع مسؤولي شركة "جي إس كي" البريطانية، إحدى الشركات العالمية الرائدة في قطاع الصناعات الدوائية والرعاية الصحية حيث تأتي هذه المقابلة في إطار تعزيز العلاقات الاستثمارية بين مصر والمملكة المتحدة، ودعم جهود الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الحيوية مثل الصحة والدواء.

قال أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات ونائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار السيارات تشهد ارتفاع كبير خلال الفترات المقبلة متأثره بأسعار السيارات العالمية التي ارتفعت بشكل مفاجئ بنسبة تتراوح ما بين 5 حتى 15%.



وأوضح أبو المجد، أن سوق السيارات يعاني من تراجع المبيعات خلال الفترات الماضية، ولم يشهد أي تحسن لان الزيادة مستمرة ونقص المعروض وزيادة الطلب، مشيرا إلى أن السوق يتحسن في حالة واحدة بيع مايقرب من 300 ألف سيارة، في السنة.

أعلن مصرف قطر المركزي عن خفض أسعار الفائدة بواقع 55 نقطة أساس، وذلك للمرة الأولى منذ مارس 2020.

وأوضح المركزي القطري في بيان له، أنه قام بخفض معدلات الفائدة بنسبة 55% لتصبح عند 5.70% على الإقراض، و5.20% على الإيداع، و5.45% على إعادة الشراء وذلك بعد 14 شهرا متتاليًا من التثبيت.

ويأتي قرار خفض أسعار الفائدة في قطر تماشيا مع قرار الفيدرالي الأمريكي الذي قام بخفض معدل الفائدة على الدولار بواقع 50 نقطة خلافًا للتوقعات، مُنهيا بذلك دورة التشديد النقدي التي بدأت قبل عامين ونصف العام ودفعت تكاليف الاقتراض الى أعلى مستوياتها في 23 عامًا.

قرر مصرف الإمارات المركزي خفض سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 50 نقطة أساس، من 5.40% إلى 4.90%

سجلت أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” في الأسواق، ارتفاعا ملحوظًا، تراوح ما بين 1.5 جنيه و10 جنيهات مقارنة بسعرها السابق، وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

وسجل سعر اللحوم الحمراء «البتلو» الصافي، في محلات الجزارة ارتفاعا يقدر بـ 1.5 جنيه مقارنة بسعرها السابق، وذلك وفقًا لرصد البوابة الحكومية، إذ بلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو الصافي اليوم في محلات الجزارة نحو 405.6 جنيه في الأسواق.

وتراوحت أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” اليوم ما بين أقل سعر لها بلغ نحو 350 جنيهًا و500 جنيه أعلى أسعارها للكيلو في أسواق المحافظات.

قال الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إنه سيتم طرح كرتونة البيض بسعر 150 جنيها في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ وزارة الزراعة خلال أيام أو بدءًا من السبت المقبل، برعاية وزارتي الزراعة والتموين

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة “صدى البلد”: سعر كرتونة البيض حاليا في المزرعة 163 جنيها يضاف لها حلقات التداول لتصل في الأسواق بسعر 175 جنيها، ومبادرة وزارتي الزراعة والتموين تستهدف طرحها بسعر 150 جنيها.

تؤثر أسعار الفائدة الامريكية فى العديد من القطاعات وعلى رأسها الذهب والنفط والاقتصادات الناشئة التى تستفيد من الأموال الساخنة وخروج الاموال من امريكا للاستفادة فى الفائدة المرتفعة فى الدول الأخرى.

قطاعات كثيرة رابحة ومستفيدة من خفض الفوائد الأمريكية إذا تم إقرارها اليوم وفقا للتصريحات الأخيرة من مسئولى الاحتياطى الفيدرالى بالتوجه نحو الفائدة المنخفض بعد مرور أربع سنوات من الفوائد المرتفعة.